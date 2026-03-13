Этот Opel удивит всех: недорогое авто сделали намного круче

Модель Opel Corsa известна как недорогой европейский автомобиль. Однако новая модификация этой машины всех удивит своими характеристиками в наиболее крутом исполнении.

Про новый Opel Corsa GSE 2027 модельного года уже почти все известно. Автомобиль показали до премьеры на канале CarSpyMedia.

Электромобиль Opel Corsa GSE возглавит линейку модели. На испытания опять выехал прототип, но уже заметны изменения в дизайне. Новинка унаследует некоторые черты кроссовера Opel Mokka GSE 2026 года. Этот автомобиль получил новые цвета кузова, уникальные колесные диски и особые украшения.

Все это позволило выделить машину и подчеркнуть принадлежность к линейке GSE, которая состоит из самых мощных вариантов. Это отразили и в силовой установке.

Топовое исполнение подготовили на базе электрической модификации, а мощность подняли до 280 л.с. Все это появится и у электромобиля Opel Corsa GSE.

