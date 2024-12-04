Самый дешевый электрокар Ford показали в подробностях

Новый кроссовер Ford Puma Gen-E 2025 модельного года – теперь самый дешевый электрокар бренда для глобального рынка. Автомобиль построили на базе бензинового кроссовера, новинку показали в подробностях в сети.

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Ранее автомобиль рассекретили официально. А теперь продемонстрировали на канале Autogefühl. Новый Ford Puma Gen-E 2025 модельного года уже готов к выходу на рынок.

Кроссовер Ford Puma EV построили на базе модернизированной модели с ДВС, которую показали ранее в 2024 году. Электрокар Puma попадал в объективы только с пленкой на кузове в ходе дорожных испытаний. Но секретов уже не осталось.

Теперь в сети показали компактный кроссовер без маскировки. Видно, что автомобиль получил переработанную переднюю часть с новыми фарами и бампером.

Новый Ford Puma Gen-E получил силовую установку мощностью около 170 л.с. и запас хода около 350 км (батарея 43 кВтч). Цена Ford Puma Gen-E 2025 – от 37 000 евро.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Hyundai сумела повысить продажи своего седана на фоне популярности кроссоверов.