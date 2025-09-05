Каким будет недорогой кроссовер Kia для большой семьи. Фото

Новый кроссовер Kia Telluride 2026 модельного года скоро полностью рассекретят. Производитель готовит премьеру модели второго поколения. Уже примерно известно, каким будет этот недорогой автомобиль для большой семьи.

Новый Kia Telluride 2 поколения станет намного современнее. Но дизайн модели Kia пока стараются держать в секрете. Автомобиль показали с вариантом современной внешности на сайте Carscoops.

В сравнении с предшественником новый Kia Telluride 2026 модельного года изменится до неузнаваемости. Судя по всему, кроссовер выполнят в совершенно другом стиле. Возможно, определенные черты достанутся от младших моделей Kia. Автомобиль получит геометричный дизайн, который смотрится очень свежо и современно.

Недавно на дороги выехали тестовые прототипы. Однако рассмотреть дизайн помешал темный кожух на кузове.

На рынок новый SUV отправится к 2026 году с бензиновой силовой установкой мощностью около 300 л.с. Будет и гибридный вариант. Ориентировочная цена Kia Telluride 2 поколения – чуть более 30 000 долларов за базовое исполнение.

