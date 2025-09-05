Новую недорогую модель Honda сделали круче с другими деталями. Фото

Новая модель Honda Prelude 2026 года, которая основана на базе модели Honda Civic, станет недорогим представителем спортивного сегмента. Премьера состоялась совсем недавно, а машину уже сделали намного круче.

В продаже возрожденная Honda Prelude ожидается до конца 2025 года. До тех пор в Японии показали автомобиль с новыми деталями стайлинга, доступными для кастомизации от тюнинг-ателье Mugen Motorsports. О машине рассказывает Motor1.

В компании подготовили широкий набор аксессуаров: накладки на бамперы и наружные зеркала, другие колесные диски, спойлер и множество декоративных элементов.

Японское купе получило экономичную силовую установку от гибридной модели Honda Civic. Мощность составляет 200 л.с. Возможно, в будущем для Prelude отдачу увеличат с появлением более спортивных модификаций Type S и Type R, но об этом точной информации пока нет.

Внутри появились детали подвески и мощные тормоза от Honda Civic Type R. Это интересно, учитывая, что компания ранее отмечала более спокойный и расслабленный характер новинки. Тем не менее фокус все же сделали на дорожном поведении.

