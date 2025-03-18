Какие японские авто покупать не стоит: неудачные модели

Японские автомобили заслужили репутацию надежных, доступных и удобных транспортных средств. Именно благодаря этим характеристикам они не только удерживают высокие позиции на мировом рынке, но часто входят в рейтинги самых популярных авто. К примеру, Toyota RAV4 2024 года стала третьим наиболее продаваемым автомобилем в США по данным Car and Driver, уступив лишь двум американским гигантам – Ford F-Series и Chevy Silverado.

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Однако не все японские автомобили стали символами долговечности и качества. Эксперты говорят, что некоторые модели, несмотря на происхождение, оказались неудачными из-за технических проблем, слабой производительности или плохой конструкции.

Mazda RX-8 (2004–2008)

Mazda RX-8 – это пример автомобиля, который обладал потенциалом, но не смог оправдать ожидания. Оснащенный 4-цилиндровым роторным двигателем мощностью 212 л.с., он не был достаточно быстрым, чтобы конкурировать с другими спортивными моделями.

Кроме недостаточной мощности, у RX-8 были серьезные проблемы с надежностью. Она занимает только 11 место из 19 моделей Mazda по оценкам MazdaProblems, а среди основных жалоб водителей выделяются:

поломки двигателя;

рывки в работе гидроусилителя руля;

чрезмерное потребление масла;

частые отзывы из-за технических неисправностей.

Хотя Mazda RX-8 выглядит стильно, на практике она доставляет владельцам больше проблем, чем удовольствия от вождения.

Mitsubishi Eclipse (1999–2003, 2007)

Mitsubishi Eclipse в свое время считался интересным вариантом для ищущих доступное спортивное купе. Однако недостаточная надежность и высокие эксплуатационные расходы делают его невыгодной покупкой.

По данным MitsubishiEclipseMA, самые большие проблемы были у моделей 1999–2003 и 2007 годов выпуска.

Владельцы сообщали о таких неисправностях:

легко повреждавшиеся колеса и ободья;

избыточный износ шин;

дешевый интерьер, детали которого быстро ломались;

проблемы с автоматической коробкой передач.

На первый взгляд Eclipse может казаться привлекательной покупкой, особенно по низкой цене (от 3000 долларов за старые модели по данным Kelley Blue Book), но с точки зрения долговечности и эксплуатационных расходов эта машина не оправдывает ожиданий.

Honda CRX Del Sol (1992–1997)

Honda остается одним из самых надежных японских производителей, а такие модели как Honda Civic и Honda CR-V до сих пор входят в топы продаж. Однако Honda CRX Del Sol – одна из неудачных моделей.

Этот автомобиль был представлен в качестве преемника популярного Honda CR-X, но не смог повторить его успех. Как пишет HotCars, CRX Del Sol имел существенные недостатки:

протекающая крыша;

плохая шумоизоляция салона;

деформация передних тормозных роторов.

Toyota Paseo (1991–1997)

Toyota выпустила многие легендарные автомобили, но Paseo не стал одним из них. Хотя автомобиль базировался на платформе Toyota Corolla, он так и не смог обрести популярность. Его выпуск был прекращен из-за низкого спроса, и сегодня эта модель остается почти неизвестной даже среди фанатов марки.

Paseo не испытывал критических технических проблем, но его посредственный дизайн и слабая производительность не дали ему шансов конкурировать с другими моделями Toyota. Более того, из-за ограниченного тиража сейчас найти запчасти для Paseo очень сложно, что делает его невыгодным вариантом для восстановления или покупки.

Suzuki Samurai и Suzuki X-90 (1990-е)

У Suzuki также было несколько неудачных автомобилей в 90-х годах. Suzuki Samurai – компактный внедорожник, имевший дизайн, напоминавший Jeep Wrangler. Однако, по данным SlashGear, нестабильная конструкция делала его крайне опасным. Consumer Reports даже признал Samurai "неприемлемым" из-за высокого риска опрокидывания при резких маневрах.

Suzuki X-90 – еще один странный эксперимент компании. У автомобиля был удивительный дизайн, который сочетал элементы купе, внедорожника и пикапа. Он был оснащен слабым 90-сильным двигателем и также имел проблемы с опрокидыванием.

Обе модели быстро ушли в забвение, и сегодня их вспоминают как одни из самых удачных автомобилей Suzuki.

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