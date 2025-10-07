УкраїнськаУКР
Какие недорогие автомобили не доживут до следующего года: список машин

Kia Soul

Некоторые известные недорогие автомобили не доживут до 2026 года. Их производство завершат в 2025 году. Конвейеры некоторых моделей из списка уже остановлены.

Motor1 рассказывает о пополнении в списке – компактной модели Kia Soul. Производство автомобиля остановят в США в этом октябре. При этом автомобиль можно назвать удачным – за 16 лет реализовали 1,5 миллиона экземпляров.

Преемник не планируется, ведь в последнее время в линейке автомобилей Kia появилось несколько похожих по габаритам и цене машин. Есть и другие известные на весь мир автомобили, производство которых скоро остановят.

Какие автомобили перестанут производить в 2025 году:

  • Audi A4;
  • Cadillac XT4;
  • Chevrolet Blazer с ДВС;
  • Ford Escape (на некоторых рынках);
  • Kia Soul;
  • Nissan Altima;
  • Nissan Versa;
  • Subaru Legacy;
  • Volvo S60.

