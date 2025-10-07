Какие недорогие автомобили не доживут до следующего года: список машин

Некоторые известные недорогие автомобили не доживут до 2026 года. Их производство завершат в 2025 году. Конвейеры некоторых моделей из списка уже остановлены.

Motor1 рассказывает о пополнении в списке – компактной модели Kia Soul. Производство автомобиля остановят в США в этом октябре. При этом автомобиль можно назвать удачным – за 16 лет реализовали 1,5 миллиона экземпляров.

Преемник не планируется, ведь в последнее время в линейке автомобилей Kia появилось несколько похожих по габаритам и цене машин. Есть и другие известные на весь мир автомобили, производство которых скоро остановят.

Какие автомобили перестанут производить в 2025 году:

Audi A4;

Cadillac XT4;

Chevrolet Blazer с ДВС;

Ford Escape (на некоторых рынках);

Kia Soul;

Nissan Altima;

Nissan Versa;

Subaru Legacy;

Volvo S60.

