Какие недорогие автомобили не доживут до следующего года: список машин
Некоторые известные недорогие автомобили не доживут до 2026 года. Их производство завершат в 2025 году. Конвейеры некоторых моделей из списка уже остановлены.
Motor1 рассказывает о пополнении в списке – компактной модели Kia Soul. Производство автомобиля остановят в США в этом октябре. При этом автомобиль можно назвать удачным – за 16 лет реализовали 1,5 миллиона экземпляров.
Преемник не планируется, ведь в последнее время в линейке автомобилей Kia появилось несколько похожих по габаритам и цене машин. Есть и другие известные на весь мир автомобили, производство которых скоро остановят.
Какие автомобили перестанут производить в 2025 году:
- Audi A4;
- Cadillac XT4;
- Chevrolet Blazer с ДВС;
- Ford Escape (на некоторых рынках);
- Kia Soul;
- Nissan Altima;
- Nissan Versa;
- Subaru Legacy;
- Volvo S60.
