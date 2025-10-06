Круче, чем в Китае: Ford обещает удивить новым недорогим автомобилем

Новая недорогая модель Ford для сегмента электрокаров обещает всех удивить. Производитель намерен сделать свою машину круче, чем привыкли в Китае. Премьера автомобиля приближается.

Видео дня

Подробности стали известны Carscoops. К дебюту и последующим продажам электрический пикап Ford готовят в 2027 году. В компании считают, что их машина предложит более продвинутый цифровой опыт, чем в автомобилях из КНР. Хотя это не так трудно, учитывая низкое качество и ненадежность систем в китайских электрокарах.

Запас хода может составить примерно 300 км от батарейного блока емкостью 50 кВтч. А цена пикапа Ford EV будет начинаться с 30 000 долларов.

Производство модели Ford наладят на мощностях завода в Луисвилле, штат Кентукки (предприятие модернизируют), где до конца 2025 года остановят сборку кроссоверов Ford Escape и Lincoln Corsair.

Недорогой пикап, который могут назвать Ford Ranchero (историческое имя для линейки компании) разработают на новой платформе Universal EV Platform. Это архитектура, которая не только оптимизирует разработку разных доступных электромобилей, но также позволяет сформировать более эффективный производственный процесс.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый электрокар Dacia.