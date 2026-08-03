Какие модели Kia имеют лучшую цену перепродажи: топ 4

Спрос на автомобили Kia продолжает расти благодаря сочетанию доступной цены, современного дизайна и богатой комплектации. При этом некоторые модели бренда демонстрируют особенно высокие показатели остаточной стоимости даже после нескольких лет эксплуатации.

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Эксперты SlashGear проанализировали уровень обесценивания автомобилей за пятилетний период и определили четыре модели, которые лучше всего сохраняют свою рыночную цену. Многие из них уже сняты с производства, что только усилило интерес к машинам на вторичном рынке.

Как составлялся рейтинг

Рейтинг основан на исследовании компании iSeeCars, которая проанализировала более 3 миллионов автомобилей, чтобы определить уровень их обесценивания в течение пяти лет. Именно за этот период транспортные средства обычно теряют наибольшую часть своей стоимости из-за естественного износа, окончания гарантийного обслуживания и появления новых поколений моделей.

В то же время эксперты отмечают, что фактическая цена перепродажи зависит не только от статистики. На неё также влияют техническое состояние автомобиля, пробег, история обслуживания и текущая ситуация на рынке подержанных автомобилей.

Kia Rio

Лучший результат в модельном ряду продемонстрировал Kia Rio, который после пяти лет эксплуатации сохраняет около 68,4% своей первоначальной стоимости. Пятидверная версия также показала высокий результат – 67,5%.

Несмотря на то, что модель была снята с производства на американском рынке в 2023 году, она по-прежнему пользуется популярностью среди покупателей подержанных автомобилей. До прекращения производства Rio был одним из немногих новых автомобилей по цене ниже 20 тысяч долларов (889 600 грн). Экономичный расход топлива, комфортная подвеска и дефицит компактных бюджетных моделей положительно повлияли на его ликвидность.

Kia Forte

Второе место заняла Kia Forte, которая через пять лет сохраняет 65,2% своей стоимости. Производство этого компактного седана в США также прекратили, постепенно заменив его более новой моделью K4.

Автомобиль ценят за просторный салон, современную комплектацию и привлекательный внешний вид. Особенно высоко оцениваются спортивные модификации GT с турбодвигателем, которые обеспечивают значительно более динамичную езду. После прекращения производства спрос на Forte на вторичном рынке только вырос.

Kia K4

Новый Kia K4 также вошёл в рейтинг. По оценкам аналитиков, через пять лет автомобиль сохраняет 64,5% от первоначальной цены, тогда как хэтчбек – 63,9%.

Модель быстро стала популярной после прекращения производства Rio и Forte. Она сочетает в себе современный дизайн, комфортный салон и доступную цену. Базовая версия оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем, а модификация GT-Line Turbo получила более мощный турбомотор и усовершенствованную подвеску, что делает автомобиль более динамичным.

Kia Soul

Четвертое место заняла Kia Soul, которая после пяти лет эксплуатации сохраняет 62,5 % своей стоимости. Этот компактный хэтчбек более полутора десятилетий отличался необычным дизайном с высоким кузовом и просторным салоном.

Хотя производство этой модели было прекращено в 2025 году, она по-прежнему пользуется популярностью благодаря практичности, хорошей обзорности и вместительному салону. Именно сочетание оригинального внешнего вида и функциональности позволило Soul остаться одним из самых востребованных автомобилей бренда.

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