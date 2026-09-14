Какие автомобильные бренды не производят внедорожники: названы 5 компаний

Внедорожники и кроссоверы стали одним из основных источников продаж для автопроизводителей в различных сегментах рынка. В США в 2025 году на долю внедорожников приходилось около 60,9% продаж новых автомобилей, поэтому для многих компаний наличие моделей этого типа стало фактически необходимостью.

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Даже производители дорогих спортивных и люксовых автомобилей активно осваивают этот сегмент, добиваясь благодаря внедорожникам значительного роста продаж. В то же время несколько небольших брендов продолжают принципиально сосредотачиваться на спорткарах и гиперкарах, не имея в своих планах полноценного внедорожника, отмечает издание slashgear.com.

Bugatti

Bugatti остается одним из самых ярких примеров бренда, который не спешит выходить на рынок SUV.

После возрождения марки под контролем Volkswagen Group компания сосредоточилась на сверхдорогих и чрезвычайно мощных гиперкарах, сохраняя эксклюзивность модельного ряда.

Идея создания более практичного автомобиля для Bugatti все же неоднократно обсуждалась. Бывший руководитель компании Стефан Винкельманн в свое время допускал появление модели с большим клиренсом и определенными внедорожными возможностями, хотя и избегал прямого определения ее как SUV.

После перехода контроля над Bugatti к Rimac ситуация изменилась. Глава компании Мате Римац не проявляет интереса к созданию внедорожника, зато основное внимание планируется уделять развитию производства и сокращению сроков ожидания автомобилей.

Morgan

Британская компания Morgan работает в совершенно другой нише, чем массовые автопроизводители. Бренд выпускает автомобили небольшими тиражами и делает ставку на ручную работу, традиционный дизайн и эксклюзивность, поэтому масштабное расширение модельного ряда ему пока не нужно.

В 2026 году Morgan предлагает три модели – Supersport, Plus Four и необычный трехколесный Super 3. Руководство компании подчеркивает, что небольшие объемы производства являются частью ее идентичности, а увеличивать выпуск до уровня массовых производителей Morgan не планирует.

Полностью исключать появление SUV в далеком будущем компания не стала. Однако ещё несколько лет назад представители Morgan заявляли, что внедорожник не входит в среднесрочные планы бренда.

Pagani

Итальянская Pagani также не поддалась всеобщему увлечению SUV. Компания специализируется на эксклюзивных гиперкарах, а ее автомобили известны прежде всего мощными двигателями V12, ручной сборкой и чрезвычайно высоким уровнем персонализации.

Основатель бренда Орасио Пагани объяснял, что компания в значительной степени ориентируется на пожелания своих клиентов. По его словам, покупатели Pagani не проявляют значительного интереса к гибридным силовым установкам, а тем более нет очевидного спроса на изменение концепции бренда ради создания SUV.

В ближайшие годы появления такого автомобиля ожидать не стоит. План развития Pagani уже расписан на несколько лет вперед, хотя окончательно исключать возможность создания внедорожника в компании не берутся.

Koenigsegg

Шведский производитель Koenigsegg известен своими экстремальными гиперкарами, которые устанавливают новые стандарты мощности и скорости. Появление четырехместной Gemera показало, что компания готова экспериментировать с форматом своих автомобилей, но это не означает автоматического перехода к производству внедорожников.

Основатель бренда Кристиан фон Кенигсегг неоднократно выражал скептическое отношение к внедорожникам. Он отдает предпочтение спортивным автомобилям и считает, что SUV изначально сложнее сделать по-настоящему спортивным из-за его конструкции и массы.

В то же время Koenigsegg не отказывается от экспериментов. Среди возможных вариантов в своё время рассматривалась даже более приспособленная к бездорожью версия Gemera, однако серийного SUV у бренда до сих пор нет.

Caterham

Еще один британский производитель без SUV – Caterham. Компания имеет очень узкую специализацию и сосредоточена на легких спортивных автомобилях, которые выпускаются небольшими сериями для любителей драйва.

В настоящее время значительная часть ресурсов Caterham направлена на разработку электрического спортивного автомобиля Project V. Компания продолжает его испытания и готовится к запуску производства, поэтому разработка совершенно нового типа автомобиля, в частности SUV, для нее сейчас представляется маловероятной.

Интересно, что идея внедорожника уже возникала в истории Caterham. В 2013 году руководство бренда рассматривало возможность создания SUV для азиатского рынка совместно с Renault, однако этот проект так и не был реализован.

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