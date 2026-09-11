Лучший компактный электромобиль 2026: названы мировые фавориты

В 2026 году компактные электромобили все чаще становятся альтернативой традиционным бензиновым городским автомобилям. Производители научились устанавливать вместительные аккумуляторы в относительно небольшие кузова, поэтому современные модели уже не ограничиваются исключительно короткими поездками по городу.

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Среди самых интересных вариантов эксперты Autocar выделили Renault 5, Fiat Grande Panda, MG 4 EV, Mini Cooper E и Nissan Micra. Каждый из этих автомобилей имеет свои преимущества – от более доступной цены и оригинального дизайна до большого запаса хода и более спортивной управляемости.

Renault 5 E-Tech

Renault 5 E-Tech стал одним из самых заметных компактных электромобилей нового поколения. Модель сочетает в себе ретро-стиль и современные технологии и позиционируется как автомобиль, подходящий как для повседневных поездок по городу, так и для более длительных путешествий.

Одним из главных преимуществ Renault 5 является баланс между комфортом и управляемостью. Электродвигатель мощностью 148 л.с. обеспечивает достаточную динамику, а подвеска хорошо справляется с неровностями. При этом автомобиль остаётся приятным в управлении, что особенно важно для компактного хэтчбека.

Салон также получил немало стилистических отсылок к оригинальному Renault 5 1970-х годов. В то же время материалы и компоновка соответствуют современным требованиям, а органы управления в целом остаются понятными.

В зависимости от версии запас хода Renault 5 E-Tech по циклу WLTP составляет примерно 309-399 км. Версия с батареей на 52 кВт·ч имеет заявленную дальность до примерно 402 км, хотя в реальных условиях, особенно при скоростной езде по трассе, этот показатель может быть ниже.

Преимущества : комфортная подвеска, стильный салон, хорошая управляемость, привлекательная цена.

: комфортная подвеска, стильный салон, хорошая управляемость, привлекательная цена. Недостатки: не самая высокая эффективность на трассе и ограниченное пространство для ног пассажиров второго ряда.

Fiat Grande Panda Electric

Fiat Grande Panda Electric делает ставку прежде всего на оригинальный внешний вид и практичность. В дизайне заметно прослеживается связь с Panda прошлых поколений, но современная модель получила значительно более выразительный и массивный силуэт.

Производитель уделил внимание деталям: в дизайне экстерьера и салона присутствуют многочисленные стилистические отсылки к истории модели. При этом Grande Panda не превратилась лишь в имиджевый автомобиль – внутри достаточно пространства, а оснащение соответствует современному уровню.

Модель отличается комфортной ездой, хотя по динамике и удовольствию от вождения она уступает некоторым конкурентам. Зато автомобиль хорошо подходит для повседневного использования, особенно в городе.

Заявленный запас хода электрической версии составляет около 320 км, а объем багажника – 361 литр.

Преимущества : необычный дизайн, просторный салон, хорошая комплектация, привлекательная цена.

: необычный дизайн, просторный салон, хорошая комплектация, привлекательная цена. Недостатки: управляемость не такая динамичная, как у некоторых конкурентов; у электрической версии багажник меньше, чем у отдельных гибридных модификаций.

MG 4 EV

Если главным критерием является дальность поездки, одним из самых интересных вариантов остается MG 4 EV. После обновления модель получила усовершенствованный салон и продолжает конкурировать прежде всего благодаря сочетанию запаса хода и стоимости.

В линейке представлены версии Long Range и Extended Range, а также мощная XPower. Последняя развивает 429 л.с. и способна разгоняться до примерно 97 км/ч за 3,8 секунды.

Для обычного покупателя гораздо важнее будут практические характеристики. В версии Extended Range заявленный запас хода достигает примерно 544 км, что заметно превышает показатели многих компактных электромобилей.

Заднеприводная конструкция также делает MG 4 EV интересным автомобилем с точки зрения управляемости. Обновленный интерьер стал качественнее, хотя электронные помощники водителя, по оценкам экспертов, все еще требуют доработки.

Преимущества: большой запас хода, хорошая управляемость, обновленный салон, привлекательное соотношение характеристик и цены.

большой запас хода, хорошая управляемость, обновленный салон, привлекательное соотношение характеристик и цены. Недостатки: ассистенты водителя требуют доработки, дизайн может понравиться не всем.

Mini Cooper E

Mini Cooper E ориентирован на покупателей, для которых электромобиль должен быть не только экономичным средством передвижения, но и интересным в управлении. Новое поколение стало более практичным по сравнению с предыдущим Mini Electric, получив более мощный двигатель, более широкий выбор аккумуляторов и современные цифровые функции.

Базовый Cooper E оснащен электродвигателем мощностью 181 к.с. и аккумулятором емкостью 40,7 кВт·ч. Его заявленный запас хода составляет до 306 км.

Версия Cooper SE оснащена двигателем мощностью 215 к.с. и аккумулятором емкостью 54,2 кВт·ч. Её официальный запас хода достигает примерно 402 км.

По сравнению с предшественником автомобиль стал тяжелее, поэтому часть фирменной легкости Mini утрачена. В то же время он остается быстрым и приятным в управлении, а салон выглядит заметно более престижно.

Преимущества : динамика, улучшенный запас хода, качественный салон, современные технологии.

: динамика, улучшенный запас хода, качественный салон, современные технологии. Недостатки: увеличенная масса, спорный дизайн и не всегда удобная мультимедийная система.

Nissan Micra EV

Nissan Micra EV фактически является близким родственником Renault 5 E-Tech, ведь обе модели созданы на общей платформе и используют схожие силовые установки. Именно поэтому по характеру езды эти автомобили имеют много общего, хотя Nissan сделал акцент на более сдержанном дизайне и комфорте.

Электрическая Micra получила зрелую и хорошо настроенную ходовую часть. Автомобиль уверенно держится на дороге, приятно управляется и хорошо гасит неровности, благодаря чему подходит не только для городских поездок, но и для длительных маршрутов.

По динамике Micra также не разочаровывает. У неё достаточно мощности для уверенного передвижения по городу и трассе, а электрическая силовая установка обеспечивает плавный разгон. При этом модель сохраняет практичность компактного хэтчбека.

Одним из главных преимуществ Nissan Micra EV является запас хода. В зависимости от версии он составляет примерно 316-414 км, причем по этому показателю Micra несколько опережает родственную Renault 5. Емкая батарея также позволяет совершать длительные поездки без слишком частых остановок для зарядки.

В салоне достаточно места для повседневного использования, хотя пассажирам второго ряда может не хватать пространства. Багажник при этом остается практичным для автомобиля такого класса.

Главным недостатком модели остаётся дизайн. На фоне яркого и ориентированного на ретро-стиль Renault 5 Micra выглядит сдержаннее, поэтому ей сложнее привлечь внимание. В то же время для покупателя, которому нравится внешний вид Nissan, это вполне сбалансированный электрический хэтчбек.

Преимущества: хороший запас хода, достаточная динамика, комфортная подвеска, приятная управляемость и практичность.

запас хода, достаточная динамика, комфортная подвеска, приятная управляемость и практичность. Недостатки: менее выразительный дизайн по сравнению с Renault 5, ограниченное пространство сзади и недостаточное отличие от родственной модели Renault.

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