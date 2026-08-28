Какие авто Toyota почти не падают в цене при перепродаже: топ 10

Toyota традиционно считается одним из самых надежных вариантов для тех, кто хочет минимизировать потери при перепродаже автомобиля. Данные исследования iSeeCars показывают, что отдельные модели бренда через пять лет могут сохранять более 60%, а некоторые – более 80% первоначальной стоимости.

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В список моделей с наибольшей стабильностью цены вошли кроссоверы, внедорожники, пикапы, седаны и даже спортивные автомобили. Как сообщает SlashGear, лучший результат среди представленных моделей демонстрирует Toyota Tacoma, которая способна сохранять около 86,2% своей первоначальной стоимости.

Рейтинг составлен по показателю остаточной стоимости автомобиля после пяти лет владения. При этом фактическая цена конкретной машины при продаже будет зависеть не только от модели, но и от пробега, технического состояния, комплектации и других характеристик.

Toyota Highlander

Семейный внедорожник давно пользуется популярностью, и это положительно сказывается на его стоимости на вторичном рынке. По оценкам исследования, обычная версия Highlander через пять лет сохраняет 61,9% от первоначальной цены. Гибридная версия демонстрирует более скромный результат – 56,9%.

Toyota RAV4 Prime

Плагин-гибридная версия популярного кроссовера также демонстрирует высокую остаточную стоимость. Через пять лет прогнозируемый показатель составит ровно 62%. При этом модель сочетает в себе практичность обычного RAV4 с возможностью преодолевать часть маршрута на электротяге.

Toyota GR Supra

Спортивное купе стало исключением в рейтинге, где преобладают практичные автомобили. Через пять лет Supra, по оценке iSeeCars, может сохранить 63,5% своей первоначальной стоимости. Привлекательность модели связывают с сочетанием спортивных характеристик и возможности использовать автомобиль в качестве повседневного транспорта.

Toyota RAV4

Обычная бензиновая версия RAV4 оказалась одной из самых устойчивых к обесцениванию в своем классе. Ее прогнозируемая остаточная стоимость через пять лет составляет 65,3%. Среди причин популярности модели источник отмечает репутацию надёжного автомобиля, просторный салон, современное оснащение и проверенные силовые агрегаты.

Toyota Corolla

Один из самых доступных автомобилей в линейке бренда также хорошо держит цену. По приведенным оценкам, через пять лет седан Corolla сохраняет 67,2% от первоначальной стоимости. Надежность и невысокие эксплуатационные расходы делают модель привлекательной не только при покупке, но и при перепродаже.

Toyota Corolla Cross

Компактный кроссовер на базе Corolla демонстрирует еще лучший результат. Ожидается, что через пять лет он сохранит 68,6% своей первоначальной стоимости. Сочетание более доступной цены, практичности, экономичности и репутации Toyota помогает модели оставаться конкурентоспособной на вторичном рынке.

Самые высокие позиции в рейтинге заняли автомобили, пользующиеся особенно устойчивым спросом среди покупателей. Причём среди них есть как доступный спортивный автомобиль, так и крупные внедорожники и пикапы.

Toyota GR86

Второе поколение спортивного купе быстро привлекло внимание покупателей. Автомобиль получил более мощный двигатель и усовершенствованное шасси, благодаря чему стал более конкурентоспособным в своем классе. Через пять лет прогнозируемая остаточная стоимость GR86 составляет 75,3%, что делает модель лидером среди легковых автомобилей Toyota в этом рейтинге.

Toyota 4Runner

Внедорожник сохраняет высокую цену, несмотря на то, что его конструкция и концепция оставались актуальными на протяжении многих лет. Одним из главных преимуществ модели является рамная конструкция, которая обеспечивает серьезные возможности для движения по бездорожью. Именно репутация выносливого автомобиля помогает 4Runner сохранять 75,3% первоначальной стоимости через пять лет.

Toyota Tundra

Большой пикап занимает второе место в рейтинге по показателю остаточной стоимости. После обновления модели Toyota расширила выбор комплектаций и добавила более современное оснащение. При этом автомобиль сохранил характеристики, привлекающие покупателей в этом сегменте, а прогнозируемая стоимость Tundra через пять лет составляет 80,5% от цены нового автомобиля.

Toyota Tacoma

Абсолютным лидером рейтинга стала Tacoma. По приведенным оценкам, после пяти лет эксплуатации пикап может сохранить 86,2% первоначальной стоимости – это самый высокий показатель среди всех десяти моделей. Популярность автомобиля объясняется сочетанием внедорожных возможностей, практичности и широкого выбора комплектаций.

В то же время 86,2% – это средняя прогнозируемая оценка, а не гарантированная цена конкретного автомобиля. Машины с большим пробегом, повреждениями или плохим техническим состоянием могут терять в цене значительно больше.

OBOZ.UA предлагает узнать о моделях Toyota, которые стали самыми успешными в истории бренда.

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