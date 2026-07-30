Самые успешные модели в истории Toyota: рейтинг и фото

История компании Toyota богата автомобильными бестселлерами, оставившими незабываемый след в мировой культуре и промышленности. Определяющими факторами их успеха стали не только впечатляющие объемы продаж, но и историческая значимость, а также влияние на развитие всей отрасли.

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От бескомпромиссных внедорожников до экономичных гибридов – эти автомобили завоевали доверие миллионов водителей на всех континентах. В SlashGear предложили обзор самых популярных и важных моделей, которые сформировали величие японского бренда.

Toyota Hilux

С момента своего появления в 1968 году пикап Hilux завоевал репутацию практически неуничтожимого автомобиля.

Нынешнее восьмое поколение модели остается лучшим выбором для регионов с самым сложным рельефом и отсутствием качественных дорог. Несмотря на то, что Hilux уступает по комфорту хода из-за сохраненных рессор в задней подвеске, его исключительная надежность и внедорожные качества делают его одним из самых популярных пикапов в мире.

Toyota Land Cruiser

История Land Cruiser делится на несколько линеек: от утилитарных серий 70-х годов до роскошных флагманов 300-й серии и облегченной версии Land Cruiser 250, которая впервые получила гибридный силовой агрегат.

Все эти модели отличаются безупречной выносливостью, что позволяет им с легкостью преодолевать как пустынные дюны, так и сложные бездорожные участки. Салон топовых версий обеспечивает высокий уровень комфорта, сохраняя при этом впечатляющий потенциал полноприводной трансмиссии.

Toyota Tacoma

Модель Tacoma была создана в 1995 году специально для североамериканского рынка, где она уверенно удерживает лидерство среди среднеразмерных пикапов.

Например, в 2023 году объем продаж Tacoma превысил 235 000 единиц, значительно опередив конкурентов. Автомобиль ценят за превосходную надежность, отличную ремонтопригодность и наличие модификаций с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Toyota Prius

Дебютировав в 1997 году, Prius стал первым серийным гибридом в мире и заложил основу для будущего успеха экологичного транспорта бренда, продажи которого превысили 14 млн экземпляров.

Сочетание бензинового двигателя, двух электродвигателей и никель-металл-гидридной батареи обеспечило высокую топливную экономичность. Современное пятое поколение модели стало значительно динамичнее, разгоняясь от 0 до 97 км/ч всего за 7,0 сек. в полноприводной версии.

Toyota Supra MK IV

Спортивное купе Supra четвёртого поколения стало настоящей культурной иконой благодаря культовому 3,0-литровому шестицилиндровому двигателю 2JZ-GTE мощностью 320 к.с.

Благодаря огромному запасу прочности блока цилиндров мастера тюнинга легко увеличивали мощность двигателя в два-три раза. Автомобиль получил всемирное признание также благодаря участию в кинофраншизе "Форсаж" и популярных видеоиграх о гонках.

Toyota RAV4

Выпущенный в 1994 году трехдверный RAV4 положил начало новому классу компактных кроссоверов.

Появление годом позже 5-дверной модификации, которая была длиннее на 40 см, сделало эту модель идеальным семейным автомобилем. Сегодня RAV4 является одним из самых популярных кроссоверов в мире, предлагая покупателям эффективные гибридные и плагин-гибридные силовые установки.

Toyota Yaris/Vitz

Небольшой городской хэтчбек Yaris дебютировал в 1999 году и сразу завоевал титул "Европейский автомобиль года 2000".

Четвертое поколение модели впечатляет своей динамикой (разгон от 0 до 100 км/ч занимает 9,2 секунды) и высокой экономичностью: расход топлива составляет менее 3,4 литра на 100 км. Особое место в линейке занимает полноприводная версия GR Yaris мощностью 280 л.с.

Toyota Crown

Crown – самая старая модель бренда, которая непрерывно выпускается в Японии с 1955 года и на сегодня насчитывает уже 15 поколений.

Классический седан для внутреннего рынка отличается колесной базой длиной 3 метра, что обеспечивает огромное пространство для пассажиров заднего ряда. Автомобиль предлагается с 2,5-литровой гибридной установкой или с силовыми агрегатами на водородных топливных элементах.

Toyota Camry

С момента своего появления в 1980-х годах Camry стала одним из самых успешных седанов в истории, на протяжении 18 лет подряд удерживая титул самого продаваемого бестселлера в своём классе в США.

Девятое поколение модели отличается улучшенной управляемостью, минимальным креном кузова в поворотах и высокоэффективной гибридной системой, обеспечивающей расход топлива на уровне около 4,6 литра на 100 км.

Toyota Corolla

Corolla остается самым продаваемым автомобилем в истории человечества: с 1966 года в более чем 150 странах мира было продано свыше 50 миллионов экземпляров.

Своей популярностью модель обязана доступной цене, практичности и непревзойденной надежности. Сегодня семейство Corolla включает версии с кузовами седан, хэтчбек, универсал и кроссовер Corolla Cross.

OBOZ.UA представляет рейтинг самых экономичных автомобилей 2026 года.

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