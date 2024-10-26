Какие авто эксперты советуют покупать в 2025 году: список

Выбор авто – это ответственное решение, влияющее на комфорт и безопасность поездок. Чтобы облегчить вашу задачу, эксперты подготовили обзор лучших моделей 2025 года по версии автомехаников.

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Узнайте, какие авто объединяют надежность, экономичность, безопасность и современный дизайн. Советами поделились механик Крис Пайл из JustAnswer и эксперт по carVertical Эвалдас Забитис, пишет GOBankingRates.

Honda Accord и Toyota Camry

Эти модели остаются фаворитами среди седанов. Эти авто уже давно завоевали доверие владельцев, и многие после первой покупки возвращаются к этим брендам. Стартовая цена Accord составит 29 390 долларов, а Camry, которая в 2025 году доступна только как гибрид, будет стоить 29 535 долларов.

Hyundai Sonata и Kia K5

Это менее популярные, но надежные варианты. Они имеют хорошие гарантии и редко нуждаются в ремонте. Hyundai Sonata обойдется в 27 800 долларов, а стартовая цена Kia K5 – 28 145 долларов.

Ford

Среди пикапов рекомендуются Ford F-150 и Ford Super Duty. Эти модели считаются лидерами на рынке уже почти полвека, но эксперты предупреждают, что их следует выбирать только тем, кто действительно будет использовать авто для перевозки грузов. F-150 будет стоить от 39 245 долларов, а Super Duty – от 47 295 долларов.

Шевроле Suburban и Ford Expedition

Для тех, кто планирует семейные поездки, Chevrolet Suburban и Ford Expedition станут отличными спутниками. Эти просторные внедорожники позволяют комфортно перевезти большую семью и багаж. Стартовая цена Suburban составляет 63 495 долларов, а Expedition – 63 695 долларов.

Mazda 3

Среди компактных авто выделяется Mazda 3. Забитис отмечает улучшение этой модели за последние годы. За 25 тысяч долларов можно получить надежный автомобиль с опцией полного привода.

Subaru Legacy

Эксперты также советуют обратить внимание на Subaru Legacy, который в 2025 году выпускается в последний раз. Этот семейный автомобиль с полным приводом предлагают по стартовой цене 26 065 долларов.

Toyota RAV4 Hybrid

Особого внимания заслуживает Toyota RAV4 Hybrid – один из самых практичных внедорожников на рынке. Он сочетает удобство с повышенной экономичностью, что делает его отличным выбором во время перехода от бензиновых двигателей к электромобилям. Стартовая цена этого авто составит 34 000 долларов.

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