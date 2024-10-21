Новинка от Nissan: все детали о кроссовере четвертого поколения Murano

На 2025 модельный год японский автоконцерн Nissan запланировал обновление своего среднеразмерного кроссовера Murano. В компании уже заявили, что это будет настоящее "дорожное убежище".

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Что именно изменится в четвертом поколении модели, рассказали журналисты издания Motor1. Это будет первый Murano, предлагающий опциональные массажные передние сиденья. Все модификации кроссовера получают новую цифровую кабину с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями.

В четвёртом поколении модель впервые получит 21-дюймовые колеса, они будут доступны в комплектациях Platnum. Однако даже в стандартном варианте будет доступен полностью переработанный пакет помощи водителю Safety Shield 360 от Nissan.

Учитывая, что предыдущее поколение Murano дебютировало еще в 2015 году, есть подозрения, что некоторые обозреватели и блогеры могут назвать новую модель запоздалой. Кроссовер четвертого поколения будет на 2,6 дюйма шире и получит почти на 2 дюйма больше дорожного просвета. Общая длина и высота почти идентичны предыдущему поколению и у него та же 111,2-дюймовая колесная база. Это даст практически такие же внутренние габариты, однако и немного меньше пространства для ног сзади 92,2 см по сравнению со 112,5 см пространства для ног спереди.

Но привлекательность Murano никогда не была связана с тесными внутренними размерами. С момента своего появления в 2003 году кроссовер претендовал на популярность благодаря отличному стилю, и это остается актуальным и сегодня. Nissan использует мотив разделенного света, отказываясь от больших угловатых фар и резких углов в пользу тонких ламп над достаточно симметричной решеткой радиатора. Nissan сохраняет тему V-Motion спереди и в центре со светодиодными лампами, встроенными в углы решётки.

В обновленной модели боковые зеркала перенесены со стойки A на дверь. А агрессивно изогнутые передние крылья Murano третьего поколения теперь заменят идущие к задней части плоские линии кузова, где они пересекаются с задними крыльями. Изгиб D-стойки Murano – особенность дизайна, сохранившаяся с первого поколения – все еще присутствует, но теперь она компенсируется хромированной отделкой, создающей линию крыши, похожую на купе. Полностью переделанная задняя часть отличается тонкими задними фонарями, охватывающими ширину двери. Вырез номерного знака перемещен в нижнюю часть задней панели. По словам Nissan, все это достигает кульминации в более "премиальном" стиле для среднеразмерного кроссовера.

Еще более радикальный – и крайне необходимый – редизайн происходит внутри. Упомянутые двойные дисплеи определяют интерьер Murano 2025 года, в котором удалены почти все физические переключатели для цифровых и тактильных элементов управления. Встроенная система Google является частью технологического пакета, включающего такие опции, как ProPilot Assist 1.1, Invisible Hood View для эффективного видения через моторный отсек и 3D Intelligent Around View.

Цифровой дисплей водителя можно настроить под несколько разных режимов, а в некоторых комплектациях доступен опциональный цветной проекционный дисплей. В качестве стандартного оборудования вы получаете беспроводной CarPlay и Android Auto, а Nissan также добавляет активное шумоподавление в стандартный список. Однако за стереосистему Bose с 10 динамиками придется доплатить.

Сопровождается основательная модернизация совершенно новой силовой установкой. Старый V-6 и вариатор CVT ушли в прошлое. Их заменил 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель Nissan с изменяющейся степенью сжатия, соединенный с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. У Murano этот двигатель развивает мощность 241 лошадиную силу и 352 Н-м крутящего момента. Это на 19 л. с. меньше, чем у предыдущей модели, зато крутящий момент вырос на 27 Н-м. Что касается трансмиссии, то в стандартной конфигурации она по-прежнему приводит в движение передние колеса. Полный привод доступен как опция.

Цены на Murano 2025 будут объявлены ближе к дате его продажи, которая назначена на начало следующего года. Вероятно, цена на первоначальную комплектацию составит от 40 000 долларов. А топовая Platinum AWD, вероятно, превысит 50 000 долларов.

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