Долгожданные недорогие новинки: какие автомобили скоро отправятся к покупателям

За будущее европейского авторынка отвечает Автошоу в Париже. В этом году на мероприятии показали несколько долгожданных новинок, которые скоро отправятся к покупателям. Эти автомобили привлекли много внимания.

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OBOZ.UA рассказывает о самых интересных машинах среди недорогих премьер. Тенденции остались верными последней моде: акцент сделан на кроссоверах и электрокарах.

Dacia Bigster

Этот недорогой автомобиль окажется дешевым соперником Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Кроссовер Bigster достигает в длину 4,57 м. Приблизительно на 30 см длиннее чем Renault Duster 3 (на базе которого и построен). Цена Dacia Bigster – чуть менее 25 000 евро за базовый вариант. Гибрид будет стоить 30 000 евро.

Renault 4 E-Tech

По габаритам новая модель получилась почти как "Рено Дастер", но оснащается электрическими силовыми установками. Компания ранее намекала на запас хода около 400 км. Так и получилось – топовый вариант мощностью 150 л.с. оснащается батареей емкостью 52 кВтч. Базовое исполнение получило 120 сил и 40-киловаттный блок с запасом хода 300 км. В продажу новый кроссовер поступит в 2025 году с ценой до 30 000 евро.

Citroen C4

Эта машина, в зависимости от кузова, предлагается покупателям на пересечении сегментов. Новый Citroen C4 2025 модельного года, как и предшественник, похож на хэтчбек-кроссовер и выглядит необычно. В линейке остался и седан-кроссовер.

Citroen C5 Aircross

Новый недорогой кроссовер Citroen C5 Aircross 2 поколения будет соперничать с Toyota RAV4 и другими популярными кроссоверами подобного формата. На данный момент это концепт-предвестник, но серийная модель будет почти полностью ему соответствовать. Кроссовер Citroen C5 Aircross 2025 модельного года станет ближайшим родственником новых Peugeot 3008 и Opel Grandland.

Leapmotor B10

Основные соперники – Kia EV3 и Hyundai Kona Electric. Ожидаемая цена Leapmotor B10 в Китае – от 15 000 долларов. На европейском рынке стоит удержать базовую стоимость до 30 000 евро. Бюджетные электромобили Leapmotor из Китая начал продавать в Европе концерн Stellantis для покупателей, которые по какой-то причине решат выбрать вместо Peugeot и Opel китайский кроссовер.

Skoda Elroq

Долгожданный недорогой кроссовер Skoda Elroq 2025 модельного года представили официально как символ будущего чешской компании. Электрическая модель придет на смену Skoda Karoq. Новый электромобиль Skoda Elroq длиной 4,5 м получил несколько вариантов: мощностью 170, 204 и 286 л.с. с запасом хода до 560 км. Есть также модификации на 370 и 400 км. Цена Skoda Elroq – от 33 000 евро.

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