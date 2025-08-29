Какая траектория разворота разрешена? Тест на знание ПДД

Чтобы не создавать на дороге аварийных ситуаций, каждый водитель должен поворачивать и разворачиваться в строгом соответствии с действующими ПДД. Сможете ли сделать это правильно именно вы?

Проверить себя поможет тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Все, что вам нужно, это внимательно посмотреть на изображение с задачей и определить, какая траектория разворота разрешена водителю желтого автомобиля в заданных обстоятельствах. Вот варианты ответа на эту задачу:

траектория разворота А; траектория разворота Б; обе траектории разрешены; обе траектории запрещены.

Первыми в этой ситуации следует определить типы дорог, которые образуют перекресток в этой задаче. Знак 2.1 "Дать дорогу" подсказывает, что водитель находится на второстепенной дороге, соответственно, перпендикулярная к ней является главной. Главная дорога при этом имеет полосу для маршрутных транспортных средств. Об этом, в частности, свидетельствует знак 5.10.1 "Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств".

Как следует из условий задачи, траектория разворота Б пересекает эту особую полосу. При этом траектория А пролегает в противоположном к потоку направлении движения на другой, более близкой полосе. Однако, точнее будет сказать, что оба варианта для разворота лежат в пределах перекрестка.

Действующие ПДД разворот на перекрестке разрешают. Таким образом траектория А в этом случае подходит для выполнения такого маневра. Как известно, по полосе движения маршрутных транспортных средств запрещается движение других транспортных средств, за исключением такси, мопедов, мотоциклов без бокового прицепа и велосипедов. Но водитель желтого авто, воспользовавшись траекторией Б, не будет двигаться в этой полосе. Он только выполнит разрешенный правилами разворот в пределах перекрестка. Более того, разметка ему это также позволяет.

Таким образом получается, что водитель может выбирать любую из предложенных траекторий разворота. Правил он при этом не нарушит. Правильным является третий вариант ответа.

