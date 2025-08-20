В каком порядке разъедутся на перекрестке автомобили и велосипедист? Задание по ПДД

Несмотря на то, что некоторые водители снисходительно относятся к велосипедистам на дороге, те все же являются равноправными участниками дорожного движения. А значит подлежат тем же требованиям ПДД, что и автомобилисты.

Сможете ли вы правильно развести на перекрестке велосипедиста с двумя автомобилями? Соответствующий тест опубликовал Telegram-канал "За! Правилами". На картинке с заданием мы видим К-образный перекресток, на котором встретились три транспортных средства. В каком порядке они проедут через это пересечение дорог. Вот варианты ответа:

велосипедист и синее авто, желтое авто; желтое авто, велосипедист вместе с синим; велосипедист, желтое авто, синее; синее авто, желтое авто, велосипедист.

На перекрестке мы не видим светофоров, которые бы регулировали проезд на нем, зато есть несколько знаков. В первую очередь обратим внимание на табличку 7.8 "Направление главной дороги", которая расположена рядом со знаками 2.1 "Уступить дорогу" и 2.2 "Проезд без остановки запрещен". Эта табличка указывает, что на главной дороге в этой ситуации находится только велосипедист. А это значит, что он в любом случае проедет здесь первым.

Что касается синей и желтой легковушек, то они, согласно этой табличке, находятся на равнозначных дорогах. А значит должны разъехаться по правилу препятствия справа. Поскольку таким препятствием для своего визави является именно желтый автомобиль, то он двинется следующим после велосипедиста. Синее авто проедет перекресток последним. Правильным является третий вариант ответа.

