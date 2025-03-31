Какая траектория разрешена? Задания на знание ПДД

В сложных ситуациях на дороге правильное решение зависит от знаний дорожных знаков, разметки или даже деталей формулировки правил. У водителей часто возникают вопросы: какая траектория разрешена? Какой маневр не нарушает ПДД? И лучший способ проверить себя – пройти практическую задачу, приближенную к реальной ситуации.

Видео дня

Предлагаем пройти интересную и одновременно коварную задачу. Внимательно посмотрите на изображение и определите, какая траектория движения разрешается водителю красного автомобиля на двух последовательных перекрестках?

Какая траектория движения разрешается водителю красного автомобиля?

Все, кроме В. Траектории А и В. Траектории А и Г. Все, кроме Б. Траектории Б и В. Все изображенные траектории запрещаются.

Объяснение

Есть сразу два перекрестка и красный автомобиль. На каждом перекрестке водителю предлагаются две траектории для дальнейшего движения – поворот налево и разворот.

Начнем с перекрестка, что поближе. На нем установлены два знака, а именно: 2.3 "Главная дорога" и 3.23 "Поворот налево запрещен". И если знак "Главная дорога" нам никак не поможет, то знак "Поворот налево запрещен" говорит сам за себя – он на перекрестке запрещает повернуть налево.

Так что на первом перекрестке разрешается траектория А.

На следующем перекрестке установлен знак 3.24 "Разворот запрещен". Здесь тоже все вполне понятно – на перекрестке он запрещает проехать в обратном направлении.

Но опять же, как и "Поворот налево запрещен", знак "Разворот запрещен" действует только на перекресток, перед которым он установлен. И что более важно в этой ситуации – он не запрещает поворот налево.

То есть выходит, что на первом перекрестке разрешается траектория А, а на втором – траектория Г.

Правильный ответ

Правильный ответ – 3. Разрешенные траектории А и Г.

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попытайтесь определить, кто имеет преимущество в движении на перекрестке;

решите задачу о том, водитель какого авто должен дать дорогу;

или попробуйте правильно определить, какой автомобиль вторым проедет непростой перекресток.

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