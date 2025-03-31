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Какая траектория разрешена? Задания на знание ПДД

Алина Милсент
Авто Oboz
2 минуты
180
Какая траектория разрешена? Задания на знание ПДД

В сложных ситуациях на дороге правильное решение зависит от знаний дорожных знаков, разметки или даже деталей формулировки правил. У водителей часто возникают вопросы: какая траектория разрешена? Какой маневр не нарушает ПДД? И лучший способ проверить себя – пройти практическую задачу, приближенную к реальной ситуации.

Видео дня

Предлагаем пройти интересную и одновременно коварную задачу. Внимательно посмотрите на изображение и определите, какая траектория движения разрешается водителю красного автомобиля на двух последовательных перекрестках?

Какая траектория разрешена? Задания на знание ПДД

Какая траектория движения разрешается водителю красного автомобиля?

  1. Все, кроме В.
  2. Траектории А и В.
  3. Траектории А и Г.
  4. Все, кроме Б.
  5. Траектории Б и В.
  6. Все изображенные траектории запрещаются.

Объяснение

Есть сразу два перекрестка и красный автомобиль. На каждом перекрестке водителю предлагаются две траектории для дальнейшего движения – поворот налево и разворот.

Начнем с перекрестка, что поближе. На нем установлены два знака, а именно: 2.3 "Главная дорога" и 3.23 "Поворот налево запрещен". И если знак "Главная дорога" нам никак не поможет, то знак "Поворот налево запрещен" говорит сам за себя – он на перекрестке запрещает повернуть налево.

Так что на первом перекрестке разрешается траектория А.

На следующем перекрестке установлен знак 3.24 "Разворот запрещен". Здесь тоже все вполне понятно – на перекрестке он запрещает проехать в обратном направлении.

Но опять же, как и "Поворот налево запрещен", знак "Разворот запрещен" действует только на перекресток, перед которым он установлен. И что более важно в этой ситуации – он не запрещает поворот налево.

То есть выходит, что на первом перекрестке разрешается траектория А, а на втором – траектория Г.

Правильный ответ

Правильный ответ – 3. Разрешенные траектории А и Г.

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