Дома украинцев могут начать сносить? "Слуга народа" рассказала, что хотят сделать с жильем

В Украине рассматривают возможность сноса старых домов – для возведения на их месте новых. Впрочем, даже если это и будет происходить, то не массово – ведь и украинские, и европейские эксперты сходятся на том, что просто снести и построить новое – это самый дорогой и далеко не всегда грамотный сценарий. А потому их проще будет перестроить.

Об этом OBOZ.UA рассказала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа"). Она отметила: дело в том, что это повлечет колоссальные затраты на:

Демонтаж.

Утилизацию отходов.

Новые сети.

Социальную инфраструктуру.

Вместе с тем, признает нардеп, полностью исключать возможность сноса зданий тоже не стоит. Однако, по ее словам, это должно быть "крайним вариантом" – когда техническое обследование и энергоаудит "покажут, что здание объективно опасно и реновация не даст должного эффекта".

Дома украинцев могут перестраивать

Вместе с тем, констатировала Шуляк, проблема устаревшего жилищного фонда в Украине очень острая. Ведь еще до начала полномасштабной войны в стране было ориентировочно 10 тыс. зданий, возведенных преимущественно в 1950-1960-х годах.

Выходом же она видит масштабную реновацию жилья – однако только там, где это "технически и экономически целесообразно". В рамках этого, объяснила нардеп, могут быть проведены:

Усиление конструкций.

Замена изношенных коммуникаций.

Термомодернизация.

Утепление фасадов

Перепланировка квартир.

Обустройство нормальных общественных пространств.

"Там, где конструкция дома позволяет, такой подход дает шанс продлить ресурс жилья на десятилетия, уменьшить счета людей за отопление. А также сформировать другую среду без тотального отселения квартала", – убеждает Шуляк.

Кроме того, отметила она, в мировой практике также применяются модели финансовых компенсаций для тех, кто не хочет переезжать в новостройку. Но для Украины, по ее словам, эти механизмы еще нужно "качественно прописать в законодательстве".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, 2026 году украинцы должны заплатить налоги на квартиры и дома. При этом размер налога по сравнению с предыдущим годом возрастет с 106,5 до 120 грн.

