Дома украинцев могут начать сносить? "Слуга народа" рассказала, что хотят сделать с жильем

Могут ли начать сносить дома в Украине

В Украине рассматривают возможность сноса старых домов – для возведения на их месте новых. Впрочем, даже если это и будет происходить, то не массово – ведь и украинские, и европейские эксперты сходятся на том, что просто снести и построить новое – это самый дорогой и далеко не всегда грамотный сценарий. А потому их проще будет перестроить.

Об этом OBOZ.UA рассказала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа"). Она отметила: дело в том, что это повлечет колоссальные затраты на:

  • Демонтаж.
  • Утилизацию отходов.
  • Новые сети.
  • Социальную инфраструктуру.

Вместе с тем, признает нардеп, полностью исключать возможность сноса зданий тоже не стоит. Однако, по ее словам, это должно быть "крайним вариантом" – когда техническое обследование и энергоаудит "покажут, что здание объективно опасно и реновация не даст должного эффекта".

Дома украинцев могут перестраивать

Вместе с тем, констатировала Шуляк, проблема устаревшего жилищного фонда в Украине очень острая. Ведь еще до начала полномасштабной войны в стране было ориентировочно 10 тыс. зданий, возведенных преимущественно в 1950-1960-х годах.

Выходом же она видит масштабную реновацию жилья – однако только там, где это "технически и экономически целесообразно". В рамках этого, объяснила нардеп, могут быть проведены:

  • Усиление конструкций.
  • Замена изношенных коммуникаций.
  • Термомодернизация.
  • Утепление фасадов
  • Перепланировка квартир.
  • Обустройство нормальных общественных пространств.

"Там, где конструкция дома позволяет, такой подход дает шанс продлить ресурс жилья на десятилетия, уменьшить счета людей за отопление. А также сформировать другую среду без тотального отселения квартала", – убеждает Шуляк.

Кроме того, отметила она, в мировой практике также применяются модели финансовых компенсаций для тех, кто не хочет переезжать в новостройку. Но для Украины, по ее словам, эти механизмы еще нужно "качественно прописать в законодательстве".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, 2026 году украинцы должны заплатить налоги на квартиры и дома. При этом размер налога по сравнению с предыдущим годом возрастет с 106,5 до 120 грн.

