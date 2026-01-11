Живущие в квартирах украинцы могут купить замену генератора: что такое EcoFlow и сколько стоит

Длительные и регулярные отключения электроэнергии вынудили украинцев снова заняться изучением вопроса покупки зарядных станций. Особеннотех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. При этом большим спросом среди украинцев пользуются устройства производителя EcoFlow – ведь они меньше, чем, например, генераторы, а потому их легче перенести из комнаты в комнату и из здания в здание.

В то же время, из-за размеров зарядные станции часто сравнивают и с павербанками. Однако мощность EcoFlow больше. А благодаря выходу 220 В они могут работать много часов подряд и даже дней (в зависимости от того, какой мощности ваша модель).

Более того, EcoFlow более безопасен, экологичен и экономен. Если генераторы вредят окружающей среде и их нельзя устанавливать в помещениях, то с EcoFlow таких запретов нет. Кроме того, устройство не выдает такого шума, как генератор.

Сколько стоит EcoFlow

Стоимость зарядных станций EcoFlow варьируется в зависимости от их мощности. В частности, в авторизованном магазине такие приборы стоят от 24 999 до 144 999 грн.

При покупке особое внимание следует обращать на наличие товара на складе. Если же его нет – придется подождать. Либо купить другую модель со схожими параметрами.

Как выбрать EcoFlow

Для определения, какая станция вам нужна, можно воспользоваться распространяемым в соцсетях калькулятором для зарядных станций. Для этого нужно:

выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;

в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;

получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.

Сам калькулятор находится по ссылке. При этом его автор подчеркнул: инструмент предназначен только для приблизительных расчетов.

К примеру, вы планируете заряжать от своей станции несколько приборов. Выбираете их на соответствующей панели калькулятора, а также указываете количество (в данном случае – 1) и планируемое время работы от станции. В частности:

Wi-Fi роутер мощностью 10 Вт, 5 часов;

лампа LED на 10 Вт, 3 часа;

ноутбук на 60 Вт, 3 часа;

холодильник на 100 Вт, 24 часа.

На основании этого калькулятор выдает необходимые параметры для вашей станции. В данном случае это:

минимальная емкость станции – 2660 Вт*ч;

рабочая мощность – около 180 Вт.

Впрочем, не стоит забывать, что инструмент предназначен только для приблизительных расчетов. А для более корректного вычисления необходимой мощности прибора следует учитывать параметры конкретных устройств, которые будут подключаться к зарядной станции.

Что нужно знать при использовании зарядной станции

Вместе с тем следует отметить, что способ подключения EcoFlow к сети с помощью кабеля с двумя "вилками" недопустим. Кроме того, следует правильно подключать все приборы напрямую к портативной станции. В случае недостаточного количества выходов 220 В лучше использовать удлинитель.

Также EcoFlow можно использовать в качестве бесперебойного источника питания, подключив станцию к сети, а все необходимые приборы – к станции. Об этом рассказал руководитель сервисной службы Drone.ua Кирилл Шатов, видео доступно на YouTube-канале.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды. А также продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.

