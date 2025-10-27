Как должен поступить водитель белого авто? Тест на знание ПДД

Умение правильно реагировать на дорожные ситуации – прежде всего гарантиябезопасности на дороге. Даже опытные водители иногда допускают ошибки из-за невнимательности или неуверенности в трактовке правил. Именно поэтому тестовые задания по ПДД имеют огромное значение: они учат быстро оценивать ситуацию.

Видео дня

Один из типичных вопросов, проверяющий внимательность и знание правил, касается поведения водителя возле пешеходного перехода. На первый взгляд, ответ кажется очевидным, но стоит обратить внимание на все детали.

Как должен поступить водитель белого автомобиля, если желтый остановился?

Только снизить скорость;

обязательно остановиться;

снизить скорость, а в случае необходимости остановиться;

продолжать движение прямо, не снижая скорость.

Объяснение

Водители приблизились к нерегулируемому пешеходному переходу, который обозначен соответствующим дорожным знаком 5.38.1 – "Пешеходный переход". Водитель желтого автомобиля решил остановиться. Пешеходов на переходе мы не видим, а значит, причина его остановки для нас остается неизвестной. Но в данном случае интересует только водитель белого автомобиля.

Сразу об очевидном: он должен по крайней мере сбавить скорость. Действительно, на переходе пешеходов нет, но возможно, желтый автомобиль закрывает их собой. Нужно всегда быть готовым к такой ситуации.

Но должен ли водитель белого автомобиля обязательно останавливаться?

Откроем пункт 18.4 Правил дорожного движения, где указано: если перед нерегулируемым пешеходным переходом снижает скорость или останавливается транспортное средство, водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам, должны снизить скорость, а в случае необходимости – остановиться. Они могут продолжать или возобновлять движение только убедившись, что на пешеходном переходе нет пешеходов, для которых может быть создано препятствие или опасность.

Таким образом, водитель белого автомобиля должен обязательно сбавить скорость, но остановиться только в случае необходимости.

Правильный ответ – №3.

Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.