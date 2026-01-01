Как автомобили проедут перекресток? Зимний тест по ПДД

Поскольку водители ежедневно проезжают не один перекресток на своем пути, знать требования ПДД относительно того, в каком порядке автомобили должны проходить пересечения дорог, чрезвычайно важно. А как с этим у вас?

На YouTube-канале "За! Правилами" вышел интересный тест, который позволяет проверить себя. В нем мы видим три транспортных средства, которые встретились на перекрестке. Красное авто едет прямо, желтое – сигнализирует о развороте, а синий грузовик планирует повернуть направо. Ваша задача – определить правильный порядок разъезда этих машин. Варианты ответа на этот тест следующие:

желтый автомобиль, а затем красный вместе с грузовиком; красный вместе с грузовиком, а затем желтый; грузовик, желтый автомобиль, красный; красный автомобиль желтый, грузовик.

В первую очередь обращаем внимание, что перекресток в задаче не оборудован светофорами. А также на нем отсутствуют какие-либо знаки. В большинстве случаев это означает, что перед нами нерегулируемый перекресток равнозначных дорог. Однако в нашем случае дороги все же неравнозначные, ведь водитель грузовика выезжает с грунтовки, которая по умолчанию является второстепенной по отношению к дороге с покрытием.

Здесь можно возразить, что, поскольку ситуация сложилась в снежный зимний день, то мы не можем с уверенностью сказать, является ли дорога, по которой едет грузовик, грунтовой. Ведь она покрыта немалым слоем снега. В таком случае необходимо руководствоваться пунктом 16.15 действующих ПДД, который предусматривает, что в ситуациях, когда невозможно определить тип покрытия на дороге из-за темного времени суток, грязи, снега и т.д., а знаки приоритета при этом отсутствуют, водитель должен считать, что находится на второстепенной дороге.

Таким образом, водитель грузовика в этой ситуации в любом случае должен уступить дорогу легковушкам. Так что он точно проедет последним.

А красное и желтое авто, находясь на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог и двигаясь во встречных направлениях, должны руководствоваться пунктом 16.13 действующих ПДД. Он обязывает водителя, который поворачивает налево или разворачивается, уступить дорогу встречному транспортному средству, поворачивающему направо или проезжающему прямо.

Таким образом, правильный порядок разъезда здесь будет таким: красное авто проедет первым, дальше развернется желтая машина, а последним повернет водитель грузовика. Правильным является вариант ответа под номером четыре.

