Известный бюджетник Fiat снимут с продажи. Фото

Известная бюджетная модель Fiat Tipo достойно боролась в компактном B-классе с Dacia Sandero и Logan, однако уже устарела. Спрос на машину снизился, и ее снимут с продажи перед стартом производства новой модели.

Линейку дешевых Fiat Tipo с кузовами седан, универсал и хэтчбек перестанут производить в 2026 году. Подробности стали известны Motor.es. На смену придет компактный кроссовер. Вероятно, речь идет про новый Fiat Panda Fastback 2026 модельного года, который готовят к премьере.

Дизайн прототипа держат в секрете. Однако мы уже видели динамичный низкий силуэт в стиле купе. Скорее всего, это немного измененный вариант бюджетного кроссовера Citroen Basalt.

Бюджетник Fiat Panda Fastback 2026 модельного года сохранит техническую часть Grande Panda, но получит более стильную внешность. Передняя часть может остаться от оригинала, но сзади изменятся фонари и форма багажной дверцы.

Ожидается гибридный вариант на базе 100-сильного бензинового мотора и электрокар мощностью 113 сил. Ориентировочная цена Fiat Panda Fastback – около 25 000 евро.

