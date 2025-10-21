Toyota официально рассекретила дешевый внедорожник размером с RAV4

Дешевый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ 2026 модельного года официально рассекречен после долгого ожидания. Бюджетный автомобиль из Японии по размерам близок к кроссоверу Toyota RAV4. А по цене, как ожидается, окажется доступнее.

Про дебют модели Toyota Land Cruiser FJ стало известно Motor1. В длину автомобиль вытянулся на 4 575 мм (колесная база 2 580 мм), а дизайн выполнен в стиле классических внедорожников Тойота. Также есть отсылки к Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад.

Новинку оснастили 2,7-литровым двигателем мощностью 161 л.с. Ожидалась и гибридная силовая установка, но такой вариант был привязан к предположениям о выходе автомобиля на американский и европейский рынки.

Однако в планах производителя появления модели Toyota Land Cruiser FJ в Европе и США нет. Впрочем, не исключено, что позже гибрид в линейке все же предложат.

Ранее стало известно, что выход на рынок (сперва в Японии) запланирован на 2026 год. Ориентировочная цена Toyota Land Cruiser FJ – от 20 000 долларов.

