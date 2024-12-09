Идеальные авто для зимы: названы четыре модели

Самые качественные авто оснащены современными технологиями, обеспечивающими безопасное вождение. При выборе оптимальной модели для зимы эксперты советуют обратить внимание на ключевой момент – полный привод (4WD). Эта функция облегчает движение, но не помогает быстрее тормозить, поэтому, прежде всего, стоит установить надежный комплект зимних шин.

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Специалисты обнародовали рейтинг лучших авто, уверенно чувствующих себя на заснеженных и скользких дорогах. В список вошли пикап, внедорожник, седан и даже кабриолет по цене до 40 000 долларов, которые хорошо подходят для сурового зимнего климата.

Chevrolet Colorado

Chevrolet Colorado – надежные среднеразмерные пикапы, выпускаемые с 2004 года. Модели Colorado заменили Шевроле S-10. Базовая версия поставляется с 2.5-литровым четырехцилиндровым двигателем. Colorado Base доступна только с задним приводом. Для комфортного и безопасного вождения пикап оборудован камерой заднего вида, системой Teen Driver, информационно-развлекательной системой Infotainment 3 с 7-дюймовым сенсорным экраном, Bluetooth, двумя USB портами, Apple CarPlay, Android Auto и аудио на 6 динамиков.

Chevy Colorado является лучшим выбором по версии Edmunds. Эксперты говорят, что модель Trail Boss лучше подходит для зимней погоды. Стоимость модели Trail Boss начинается от 37500 долларов.

Ford Bronco

Bronco – внедорожник с гибридным приводом на шасси T6 от Ford Ranger. Внедорожник доступен в короткой трехдверной версии, в удлиненном варианте на пять мест, а также в версии пикап. Двигатели – 2.3 EcoBoost и 2.7 EcoBoost. Параллельно с классическими внедорожниками в последнем поколении дебютировал также полноприводный Ford Bronco Sport (CX430). Автомобиль построен на платформе Ford C2 и Ford Escape.

Mazda Mc-5 Miata RF

Спортивный кабриолет Miata может показаться не очевидным выбором для автомобиля в холодную погоду, но Edmunds подчеркивает, что авто легко ездит по снегу на зимних шинах. Версия RF имеет жесткий верх, хорошо подходящий для холодых условий. Цена начинается от 38195 долларов. Единственным недостатком является то, что Mazda Mc-5 Miata RF расположен низко над землей, что может создать проблемы во время особенно сильных снежных заносов.

Subaru WRX

Subaru WRX – полноприводная спортивная версия автомобиля японского концерна Subaru "компактного" класса – Subaru Impreza. Известно, что Subaru хорошо справляется с зимними условиями, и седан WRX – не исключение. Премиум-версия стоит 35755 долларов. Эксперты говорят, что это отличный выбор с поразительным сцеплением при любых дорожных условиях. Приятными бонусами являются подогрев боковых зеркал и встроенная функция защиты стеклоочистителей от оледенения.

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