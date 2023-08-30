Корейская компания Hyundai вывела на дороги новый недорогой электромобиль. Заметно, что это хэтчбек Ioniq 5. Но его кузов спрятан под кожухом, чтобы мы не могли увидеть дизайн. Значит, перед нами рестайлинговая машина.

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О новинке сообщает Carscoops. После дебюта автомобиля прошло два с половиной года. Еще через несколько месяцев наступит подходящий момент для презентации модернизированной машины.

Разумеется, в первую очередь изменят внешность. Иначе в компании так не пытались бы скрыть детали кузова нового Hyundai Ioniq 5 2024 модельного года.

По традиции, промежуточное обновление принесет изменения в дизайн передней и задней части. Появятся другие бамперы, измененные воздухозаборники и, возможно, новая наружная светотехника.

Не обойдется без расширенной палитры окраски кузова и других колесных дисков. Изменения ожидаются также и в интерьере с новыми отделочными материалами и увеличенным монитором информационно-развлекательного комплекса.

Техническая часть должна остаться на том же уровне. Речь идет о силовых установках мощностью 168 и 321 л.с. с батарейными блоками емкостью 58 и 77 кВтч.

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