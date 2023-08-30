Производитель дешевых китайских электрокаров BYD удивил результатами продаж

Известный производитель преимущественно дешевых китайских электрокаров и гибридов BYD удивил высокими результатами продаж. Компания стала лидером сегмента среди всех автопроизводителей из КНР.

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Об этом сообщает Carscoops. Компания BYD вырвалась на первое место среди китайских автопроизводителей по продажам электромобилей и PHEV (гибридные авто с подзарядкой батареи от внешней сети), которые в статистике объединяют в электрические транспортные средства.

С начала 2023 года производитель реализовал 612 425 электрокаров и увеличил прибыль на 204,7% относительно первого полугодия 2022 года. В то же время отстает от Tesla, которая продала 889 015 машин.

Китайская компания сообщила о чистой прибыли за первое полугодие 2023-го в размере 10,95 млрд юаней или 1,5 млрд долларов. Это значительный рост по сравнению с 3,6 млрд юаней (493 млн долларов) в первом полугодии 2022-го. Кроме того, прибыль BYD подскочила на 144% во втором квартале до 6,82 млрд юаней – в пять раз выше аналогичного периода прошлого года.

Электрические автомобили BYD продаются в 54 странах. Кажется, что это много, и компания действительно расширяет международную экспансию. Однако лишь 10% ее продаж приходятся на экспортные рынки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о моделях Ford, которыми производитель решил пожертвовать в пользу новых электрокаров.