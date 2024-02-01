Hyundai готовит новый недорогой внедорожник для практичных покупателей

Hyundai готовит к продаже новый недорогой внедорожник с очень практичным кузовом для хозяйственных покупателей. Новый корейский пикап выйдет на рынок уже в 2024 году. Значит, автомобиль почти полностью готов. Машину показали в сети.

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Модернизированный пикап Hyundai Santa Cruz 2025 модельного года выехал на дороги для тестовых испытаний. Дизайн пока скрывают, ведь кузов завернут в плотный кожух. Но определенные изменения во внешности очевидны. Детали сообщает Carscoops.

Дизайн выполнят в стиле современного Hyundai Tucson с интегрированными фарами и Santa Fe с его "квадратной" стилистикой. Задние фонари выглядят строго благодаря геометричному рисунку.

Также на тестовом прототипе заметны колесные диски, которые ранее не предлагались для этой модели. Значит, производитель предложит покупателям новые варианты.

Пока нет подробностей о салоне Hyundai Santa Cruz 2025. Скорее всего, он получит оборудование от кроссовера Tucson, который недавно претерпел обновление. Стоит ожидать новый монитор мультимедийной системы и цифровой щиток приборов.

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