Суперпопулярный недорогой кроссовер Volvo покупатели не получат в срок. Фото

Новый Volvo EX30 – недорогой компактный кроссовер, который оказался очень популярным у покупателей. Модель вызвала ажиотаж на рынке, но покупатели свои машины не получат в срок – поставки отложили.

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Об этом сообщает Carscoops. В электромобиле Volvo EX30 обнаружили проблему с программным обеспечением. Новая версия ПО 1.2 содержит новые сертификаты Google и важные обновления. При этом установкой займутся в дилерских центрах. Скоро поставки должны возобновить.

Недорогой кроссовер Volvo EX30 вызвал ажиотаж на рынке. Самый дешевый электрокар шведского бренда помог компании укрепить стратегию движения к электрическому будущему. Планы у производителя амбициозные.

Volvo фиксирует повышенный спрос покупателей на свои электромобили. Компания планирует довести долю EV в своих продажах до 50% через пару лет и полностью перейти на электрокары к 2030 году.

Стартовая цена Volvo EX30 – 36 000 долларов. Стандартный вариант предлагает мощность 272 л.с., топовый – 428 л.с. с разгоном до 100 км/ч за 3,6 с. В зависимости от выбранного батарейного блока, запас хода EX30 составляет от 344 до 480 км.

OBOZ.UA ранее показывал новый недорогой электрокар Mini на официальных фото.