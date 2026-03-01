Самый практичный бюджетник Dacia показали на новых фото
Новая Dacia Jogger 2026 года – самый практичный бюджетник румынкой компании. После модернизации вместительный автомобиль стал еще лучше. Машину показали на новых официальных фото.
OBOZ.UA напоминает, что новую Dacia Jogger рассекретили вместе с моделями Dacia Sandero и Logan, которые вновь выполнили в общем корпоративном стиле. Практичный семейный универсал на базе Dacia Logan получил новые фары и фонари, а также измененные бамперы.
Это самая практичная модель Dacia, которая предлагает три ряда кресел для семерых человек. Машину позиционируют как автомобиль для семьи.
В списке оснащения Dacia Jogger теперь есть увеличенный 10-дюймовый сенсорный экран, беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка для смартфона.
Двигатели Dacia Jogger 2026 года:
- 1,2 л бензин (100 л.с.);
- 1,2 л бензин (110 л.с.);
- 1,2 л бензин (120 л.с.);
- 1,8 л бензин +2 электромотора (гибрид, 155 л.с.).
Как уже рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовят недорогую модель Hyundai.