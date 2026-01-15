Самый дешевый электроседан BMW получит 4 мотора в топовом исполнении

Новая BMW 3 Series 2027 модельного года станет самым дешевым электроседаном производителя на глобальном рынке. У этой модели появится топовое исполнение с 4 моторами – новая BMW M3 EV.

Автомобиль показали на официальных фото до премьеры, а подробности сообщает Motor1. Модель BMW M3 2027 года выполнят в новом стиле Neue Klasse, который начал постепенно распространяться на всю линейку бренда.

Автомобиль почти готов к полноценному дебюту, который может состояться до конца 2026 года. Хотя его дизайн пока скрывают под камуфляжем на кузове.

Электрокар BMW iM3 (возможное название), как ожидается, предложит более 700 л.с., полный привод, режим с имитацией КПП, а также искусственные звуки двигателя. Известно, что в 2028 году на рынок выведут новое поколение бензиновой M3.

Модель BMW i3 (стандартный седан) получит широкую линейку модификаций, чтобы удовлетворить запросы аудитории покупателей. Появится в том числе 460-сильный электрокар с запасом хода более 650 км, однако предложат и менее мощные исполнения.

