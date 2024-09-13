Honda назвала цену новой недорогой модели. Фото

Новая Honda Civic 2025 модельного года – недорогой практичный автомобиль привычного формата. Компания ранее официально рассекретила эту модель. А теперь объявили цену. Машина будет соперничать с VW Golf.

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Модель Honda Civic в кузовах хэтчбек и седан будут позиционировать в том числе как соперника Toyota Corolla и Skoda Octavia со стильным дизайном и современным оснащением. Детали стали известны Motor1.

Мы видим аккуратные изменения в знакомом дизайне. Передняя светотехника получила строгое исполнение. Это придает машине резкий, брутальный и "насупленный" вид – смело и необычно, хотя светотехника в целом сохранилась без кардинальных изменений.

Дизайнеры придали новые штрихи в бамперах. В особенности передний бампер стал агрессивнее с крупным воздухозаборником и новой фальшрадиаторной решеткой.

В моторной линейке есть бензиновый мотор объемом 2 л на 158 л.с. Есть и гибридная Honda Civic Hybrid мощностью 200 л.с. Цена Honda Civic 2025 – от 28 545 долларов. За гибридный вариант будут просить от 31 045 долларов.

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