Новая недорогая модель Toyota удивила своей экономичностью

Недорогая модель Toyota Prius 2024 года (новое поколение) привлекает внимание специалистов и покупателей. Многим эта машина нравится. А теперь в ходе трудного испытания гибридный хэтчбек удивил своей экономичностью.

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Как сообщает японский производитель, новый Toyota Prius пересек США от восточного до западного побережья. Гибрид Toyota преодолел более 5000 км со средним расходом топлива 2,5 л/100 км. Это достижение зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса.

У Prius уже есть и другие достижения. В конкурсе в рамках Автошоу в Нью-Йорке профессиональные дизайнеры отобрали финалистов из 70 претендентов для номинации "Лучший дизайн". В дальнейшем жюри определило победителя, которым стал Toyota Prius.

Ранее, в самом начале 2024 года Prius нового поколения назвали лучшим автомобилем года в США в рамках престижного конкурса North American Car of the Year (Североамериканский автомобиль года, NACTOY). Гибрид понравился экспертам как ярким дизайном, так и эффективной силовой установкой.

А в конце 2023 года экономичную модель определили лучшим автомобилем в Японии. Гибрид при этом ушел в большой отрыв от соперников в рамках состязания Japan Car of the Year.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про новый внедорожник Toyota.