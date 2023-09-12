Haval показал дешевую альтернативу Гелендвагену по цене Renault Duster. Фото

Новый китайский внедорожник Haval Raptor 2024 модельного года готов отправиться на рынок. Это дешевая альтернатива Гелендвагену, но бюджетный автомобиль сравним по цене с Renault Duster в хорошей комплектации.

Видео дня

О новинке в деталях сообщили на CarNewsChina. Новый Haval Raptor 2024 получился крупным автомобилем. Длина равна 4800 мм (при колесной базе в 2738 мм), ширина – 1916 мм, а высота составляет 1822 мм.

Дизайн получился брутальным и очень модным для сегмента современных SUV. Работу стилистов можно было похвалить, если бы не существовало Land Rover Defender. Новый китайский Raptor фактически копирует британский внедорожник как спереди, так и в задней части.

Haval Raptor оснащен гибридной силовой установкой. В ее состав входят 1,5-литровый турбированный двигатель и электромотор. Суммарной отдача – 167 л.с. (243 Нм крутящего момента).

Цена Haval Raptor 2024 – от 22 000 долларов. За эти деньги можно купить Renault Duster в хорошей комплектации. А о Land Rover Defender и мечтать не приходится. В продажу новинка поступит к концу сентября.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о самом дешевом кроссовере Audi, который показали на фото до премьеры.