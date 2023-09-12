Новый самый дешевый кроссовер Audi показали на первых фото до премьеры

Компактный Audi Q3, построенный на платформе Volkswagen Tiguan, станет самым дешевым кроссовером немецкого бренда в следующем году. Как и его технический брат, автомобиль готовится к смене поколения. Впервые машину показали на фото до премьеры.

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Об этом сообщает Motor1. Новый Audi Q3 2025 модельного года выехал на дорожные испытания, в ходе которых машину и поймали на фото. Традиционно кузов оклеили пестрой пленкой, чтобы мы не могли увидеть детали. Но сделать важные выводы это нам не помешало.

Спереди появилась широкая решетка. По бокам от нее – крупные блоки фар, а выше установлены отдельные ДХО. В бампере заметен широкий воздухозаборник. Задние фонари разглядеть не удалось. Вероятно, их свяжут длинной полосой.

Кроссовер Audi Q3 2025 модельного года получит бензиновые и дизельные двигатели, которые будут соответствовать современным экологическим стандартам. Появится в линейке и плагин-гибрид, батарею которого можно подзаряжать от внешней сети.

Премьера модели следующего поколения состоится до конца 2024 года.

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