Где можно развернуться? Задания на знание ПДД

Водители должны быть особенно внимательны, ведь знание Правил дорожного движения является важной частью безопасности на дороге. Одним из основных вопросов, с которым могут столкнуться водители, есть правильное место для разворота.

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В этом контексте важно знать, где разрешено совершить маневр разворота в соответствии с актуальными ПДД. Ответы на такие вопросы помогут сохранить порядок на дорогах и избежать штрафов.

На YouTube-канале "За! Правилами" предложили водителям тест по ПДД на знание правил разворота вблизи железнодорожного переезда.

Задание следующее:

Перед водителем участок дороги с железнодорожным переездом. Автомобиль намерен совершить разворот и включил соответствующий левый указатель поворота.

Для разворота предлагаются три траектории:

Траектория А – разворот перед переездом

Траектория В – за переездом

Траектория Б – разворот непосредственно на железнодорожном переезде.

Задача теста состоит в том, чтобы определить, какая из этих траекторий разрешена.

Варианты ответов:

Только траектория А Только траектория Б Траектории А и Б Траектории А и В Только траектория В Все траектории запрещены

Разбор задачи по ПДД

Водителю следует учитывать, что железнодорожный переезд является участком дороги с повышенной опасностью. Более того – нарушения правил дорожного движения на железнодорожных переездах наказываются особенно жестко.

Также водителям напомнили, что разворот представляет собой маневр с повышенной опасностью, поэтому разворот на железнодорожном переезде запрещен. Пункт 10.7 ПДД определяет, что разворот запрещается:

на железнодорожных переездах; На мостах, путепроводах, эстакадах и под ними; В туннелях; По видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении; на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке; На автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.26 или 5.27.

В этом пункте правил речь не идет о развороте в непосредственной близости к переезду, поэтому по правилам разворот по траектории А, как и по траектории В, не запрещается. Если это не обозначается соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой.

Ответ на тест по ПДД

В этой ситуации правильным ответом будет четвёртый вариант: водитель может развернуться по траекториям А и В.

OBOZ.UA также предлагает опытным водителям пройти тест по проезду перекрестка.

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