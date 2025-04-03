Где можно развернуться? Задания на знание ПДД
Водители должны быть особенно внимательны, ведь знание Правил дорожного движения является важной частью безопасности на дороге. Одним из основных вопросов, с которым могут столкнуться водители, есть правильное место для разворота.
В этом контексте важно знать, где разрешено совершить маневр разворота в соответствии с актуальными ПДД. Ответы на такие вопросы помогут сохранить порядок на дорогах и избежать штрафов.
На YouTube-канале "За! Правилами" предложили водителям тест по ПДД на знание правил разворота вблизи железнодорожного переезда.
Задание следующее:
Перед водителем участок дороги с железнодорожным переездом. Автомобиль намерен совершить разворот и включил соответствующий левый указатель поворота.
Для разворота предлагаются три траектории:
- Траектория А – разворот перед переездом
- Траектория В – за переездом
- Траектория Б – разворот непосредственно на железнодорожном переезде.
Задача теста состоит в том, чтобы определить, какая из этих траекторий разрешена.
Варианты ответов:
- Только траектория А
- Только траектория Б
- Траектории А и Б
- Траектории А и В
- Только траектория В
- Все траектории запрещены
Разбор задачи по ПДД
Водителю следует учитывать, что железнодорожный переезд является участком дороги с повышенной опасностью. Более того – нарушения правил дорожного движения на железнодорожных переездах наказываются особенно жестко.
Также водителям напомнили, что разворот представляет собой маневр с повышенной опасностью, поэтому разворот на железнодорожном переезде запрещен. Пункт 10.7 ПДД определяет, что разворот запрещается:
- на железнодорожных переездах;
- На мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
- В туннелях;
- По видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
- на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;
- На автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.26 или 5.27.
В этом пункте правил речь не идет о развороте в непосредственной близости к переезду, поэтому по правилам разворот по траектории А, как и по траектории В, не запрещается. Если это не обозначается соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой.
Ответ на тест по ПДД
В этой ситуации правильным ответом будет четвёртый вариант: водитель может развернуться по траекториям А и В.
OBOZ.UA также предлагает опытным водителям пройти тест по проезду перекрестка.
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