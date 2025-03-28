Как разъехаться на перекрестке? Задание для опытных водителей

Перекрестки в любом случае считаются участками повышенной опасности для всех участников дорожного движения. Именно поэтому действующие ПДД очень строго регламентируют правила проезда пересечения дорог.

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Сможете ли вы разобраться в довольно нетипичной ситуации и разъехаться так, чтобы ничего не нарушить? Проверьте себя с помощью теста, опубликованного YouTube-каналом "За! Правилами".

В задании мы видим перекресток, по которому совершается трамвайное движение. По автомобильной части навстречу друг другу двигаются синее и белое авто, водители которых планируют продолжить движение прямо. Также мы видим желтый и красный трамваи. Они подъезжают с разных сторон и каждый на этом перекрестке должен повернуть направо, пересекая при этом траекторию движения легковушек. В каком порядке все эти средства проедут? Вот варианты ответа:

трамваи одновременно, затем автомобили; автомобили одновременно, затем трамваи; белый автомобиль, трамвай, синий автомобиль; желтый трамвай, белый автомобиль, красный трамвай, синий автомобиль.

Как видим, знаки приоритета на этом участке отсутствуют. В таких ситуациях всегда возникает желание применить правило препятствия справа. Однако в этом случае это будет ошибкой.

В первую очередь из-за того, что на перекрестке равнозначных дорог трамвай всегда будет иметь преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами. Во-вторых, участок дороги, который мы видим перед собой, на самом деле не является перекрестком. Трамвайные пути пересекают полосы движения нерельсовых транспортных средств вне перекрестка. Об этом свидетельствует знак 1.20 "Перекресток с трамвайной колеей".

Следовательно, в данном случае следует применять пункт 17.3 действующих ПДД. Согласно ему, вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, предпочтение отдается трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо).

На картинке с заданием мы не видим здания депо. Следовательно исключение из этого правила в данных условиях не действует. Это означает, что оба трамвая имеют преимущество перед обоими автомобилями.

Что касается порядка разъезда, то траектории трамваев между собой не пересекаются – они могут проехать этот перекресток одновременно. Так же одновременно могут разъехаться после них и легковушки. А значит правильным является первый вариант ответа: сначала проедут трамваи одновременно, а потом машины – тоже одновременно.

Хотите еще потренировать свои знания о правилах разъезда с трамваями в городе? Ранее OBOZ.UA публиковал задачу с двумя авто, которые планируют повернуть через трамвайные пути.

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