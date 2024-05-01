Новый бюджетный кроссовер Nissan на базе "Рено Дастер" показали впервые

Бюджетник Nissan Terrano – компактный кроссовер для развивающихся рынков. В некоторых странах под этим именем продают слегка модернизированный "Рено Дастер". После появления 3 поколения последнего в сети заговорили о следующей модели Nissan.

На канале Mahboub 1 показали возможный дизайн нового Nissan Terrano 2025 модельного года. Производитель пока не сообщал о своих планах. Но если машина все же появится, нетрудно предположить, что в качестве основы используют новый Renault Duster.

Снаружи автомобиль похож на кроссовер Dacia Bigster. Это неудивительно – ведь именно в сего стиле получил свой дизайн Duster 2024 года. Однако автор видео добавил характерные черты кроссоверов Nissan.

Разумеется, в остальном кузов достался от донора. Спереди отличается решетка между фарами с на всю ширину. Сзади на дверце багажника появился логотип бренда.

Двигатели Renault Duster 3 поколения:

бензиновый турбо 1 л (100 л.с.);

бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 145 л.с.).

Если новый Nissan Terrano действительно в скором времени отправится в продажу, он получит такую же моторную гамму.

OBOZ.UA ранее показывал новый внедорожник Toyota на свежих фото.