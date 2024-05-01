Новый бюджетный кроссовер Nissan на базе "Рено Дастер" показали впервые
Бюджетник Nissan Terrano – компактный кроссовер для развивающихся рынков. В некоторых странах под этим именем продают слегка модернизированный "Рено Дастер". После появления 3 поколения последнего в сети заговорили о следующей модели Nissan.
На канале Mahboub 1 показали возможный дизайн нового Nissan Terrano 2025 модельного года. Производитель пока не сообщал о своих планах. Но если машина все же появится, нетрудно предположить, что в качестве основы используют новый Renault Duster.
Снаружи автомобиль похож на кроссовер Dacia Bigster. Это неудивительно – ведь именно в сего стиле получил свой дизайн Duster 2024 года. Однако автор видео добавил характерные черты кроссоверов Nissan.
Разумеется, в остальном кузов достался от донора. Спереди отличается решетка между фарами с на всю ширину. Сзади на дверце багажника появился логотип бренда.
Двигатели Renault Duster 3 поколения:
- бензиновый турбо 1 л (100 л.с.);
- бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с.);
- бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 145 л.с.).
Если новый Nissan Terrano действительно в скором времени отправится в продажу, он получит такую же моторную гамму.
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