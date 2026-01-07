Фанаты в восторге: покупатели выбрали Nissan вместо Toyota

Судя по всему, фанаты недорогих спортивных автомобилей определились со своим фаворитом. Покупатели выбрали стильную модель Nissan, которую покупали намного чаще в сравнении с основным соперником от Toyota.

Это важно с учетом того, что покупателей в последнее время в этом сегменте не так много, а конкуренция очень высокая. Поэтому достижение модели Nissan привлекло внимание. Подробности стали известны Carscoops.

Японский спорткар Nissan Z выступает в сегменте недорогих купе. Основной конкурент – Toyota Supra, который опять остался позади в ходе соперничества на рынке по итогам 2025 года.

В США, на ключевом рынке для спортивных автомобилей, продажи Nissan Z в 2025 году выросли на 73,4% – производитель реализовал 5487 машин. В то же время модель Toyota Supra нашла лишь 2953 покупателя с небольшим ростом продаж на 13,3%.

Nissan Z уже обошел Supra в 2024 году. Неудивительно, что обошел своего соперника и по итогам 2025 года. Купе Toyota вышло на рынок в 2019 году, Nissan – в 2021 году. И популярность последнего беспрерывно растет благодаря своевременным модернизациям.

