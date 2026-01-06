Новый бюджетник Renault превратится в дешевую модель Nissan. Фото

Новая модель Nissan станет дешевой альтернативой бюджетнику Renault Twingo 2026 года и окажется еще одним вариантом этого автомобиля. Это очередной плод сотрудничества двух компаний.

Видео дня

Подробности стали известны Autocar. Ожидается, что премьера нового Nissan Wave состоится в 2027 году. От Renault Twingo Electric автомобиль будет отличаться небольшими изменениями в дизайне, но полностью позаимствует техническую часть.

Новый Renault Twingo E-Tech уже поступил в продажу по цене от 19 490 евро. Однако в некоторых европейских странах стоимость снижается до 15 000 евро благодаря государственным субсидиям.

Переднеприводный Renault Twingo EV оснащается 80-сильным электромотором, который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 12,1 с. Максимальная скорость составляет 130 км/ч. Батарея емкостью 27 кВтч обеспечивает запас хода 260 км.

Производство нового Renault Twingo 2026 года наладили в Словении на заводе с проектной мощностью 150 000 машин в год. Там же будут производить новый Nissan Wave. Ожидается, что позже на этих же компонентах появится первый электрокар Dacia Sandero.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про новый недорогой электрокар VW.