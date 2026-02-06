Toyota рассказала про новую практичную модель на базе RAV4

Покупатели заждались новую модель Toyota на базе недорогого кроссовера RAV4. Автомобиль должен обеспечить достойную практичность. В компании рассказали про эту машину.

Видео дня

В целом новый бюджетник Toyota пока держат в секрете. В Motor1 пролили свет на планы производителя. В компании отметили, что покупателям стоит набраться терпения – подобная модель появится в тот момент, когда рынок будет к этому готов.

Ранее медиа сообщали, что на рынок автомобиль должен отправиться в 2027 году. Новое расплывчатое заявление компании не опровергает и не подтверждает раннюю информацию.

Уже известно, что это легковой пикап. Поэтому на выдающие способности для бездорожья рассчитывать не приходится. Новую Toyota готовят для конкуренции с Ford Maverick. Toyota Stout – возможное название модели. Также сообщалось, что модель может войти в линейку Land Cruiser и получить соответствующее имя.

Скорее всего, от кроссовера Toyota RAV4 новому пикапу достанется вариация платформы TNGA-K с буксировочными возможностями не менее 1500 кг. Гибридные силовые установки обеспечат до 300 л.с. в зависимости от спецификации. В североамериканском отделении компании давно настаивали на появлении такой модели Toyota.

OBOZ.UA уже рассказывал про новые недорогие модели Ford.