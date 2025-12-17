Еще один кроссовер: новую Toyota RAV4 показали с другим дизайном

Новый кроссовер Toyota RAV4 2026 модельного года вот-вот присоединится к сегменту недорогих практичных автомобилей в следующем поколении. Теперь машину показали в еще одном варианте дизайна в сети.

Модель Toyota RAV4 6 поколения ранее продемонстрировали в деталях после официальной премьеры для разных рынков. А на канале TALKWHEELS новую RAV4 показали с альтернативным дизайном. Это фантазия на тему облика японского кроссовера.

Автомобиль опять будет соперничать с Kia Sportage, Mazda CX-5, Hyundai Tucson и другими моделями сегмента недорогих кроссоверов.

Дизайн Toyota RAV4 изменился полностью. Спереди появились новые фирменные фары Toyota С-образной формы. Они уже есть на Camry, гибриде Prius, электрокарах линейки bZ. Задние фонари получили геометричную форму и стильную графику.

Стандартные гибриды Toyota RAV4 теперь предлагают 229 и 239 л.с. Плагин-гибридные кроссоверы выдают 268 и 320 сил. Последний предлагает запас хода до 1350 км с заряженной батареей и полным баком (150 км исключительно на электротяге).

