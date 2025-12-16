Все изменилось: дешевые модели Nissan никуда не исчезнут. Фото

Компания Nissan планировала отказаться от производства своих самых дешевых седанов после 2025 года. Однако ситуация на рынке изменилась, и эти доступные модели никуда не исчезнут.

Видео дня

Наоборот, производитель стремится усилить свои позиции в традиционных сегментах. И к выходу на рынок подготовили новый Nissan Altima 2026 модельного года. Об этом сообщает Motor1.

Среди небольших изменений в автомобиле – декор, отделка и обновленное оснащение вроде беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto. Цена Nissan Altima 2026 – от 28 000 долларов.

Недавно компания рассекретила новый седан Nissan Sentra. Это еще более доступная модель меньшего размера. Цена Nissan Sentra 2026 модельного года стартует с $23 645. Также к премьере готовят модернизированный бюджетник Versa с ценой около 20 000 долларов.

Ожидалось, что электрическая мода и высокий спрос на кроссоверы вытеснят с рынка седаны. Однако продажи EV снижаются, а вместо кроссоверов покупатели ищут более доступные машины.

OBOZ.UA ранее сообщал про новую дешевую модель Renault.