Электрокар Tesla, который обещали сделать доступным, показали в новом виде. Фото

В момент дебюта концепта Tesla Cybertruck около четырех лет назад автомобиль обещали сделать доступным. Но модель оказалась дороже в 1,5 раза. Кроме того, покупателей разочаровала ограниченная кастомизация. Теперь сторонняя компания показала пикап в новом виде.

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О компании ODetailing из США сообщает Carscoops. Авторы показали электрический пикап в пленке темного фиолетового цвета. Владелец электрокара выбрал довольно эффектный оттенок.

Важно также отметить, что такой цвет хорошо сочетается с необычным дизайном электрического пикапа Cybertruck. Но у этой пленки есть и другие преимущества.

Производитель отмечает, что пленка носит не только эстетический характер. Она служит защитой для полированного стального кузова и приблизительно в два раза превышает толщину похожих виниловых продуктов.

Материал обеспечивает отличную защиту от сколов, камней, царапин, насекомых и птичьего помета, а также довольно долговечен.

Новый Tesla Cybertruck купить можно только с неокрашенным кузовом. Матовая полированная сталь выглядит эффектно, однако все экземпляры на дороге получатся одинаковыми. Это пытаются изменить в компаниях наподобие ODetailing, которые предлагают различные аксессуары.

OBOZ.UA уже показывал модель Tesla, которая стала самой продаваемой в мире.