Самым продаваемым автомобилем в мире стал недорогой кроссовер Tesla. Фото

В прошедшем году на мировом рынке в ходе противостояния очень разных машин определился новый лидер. Самым продаваемым автомобилем в мире стал недорогой кроссовер Tesla – электромобиль Model Y.

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Этот автомобиль привлек к себе больше всего внимания на многих рынках. Электрокар побил свой рекорд мировых продаж и обогнал знаменитый японский кроссовер. Детали сообщает Motor1.

Разные по всем параметрам модели боролись в 2023 году за кошельки покупателей в рейтингах продаж по всему миру. По итогам года Model Y одержала победу над всеми автомобилями. Эту модель продали в количестве 1,23 миллиона машин.

Первое место американскому электрическому кроссоверу уступила Toyota RAV4. Ее тираж в 2023 году – 1,07 миллиона. Третье место заняла Toyota Corolla с 1,01 млн.

Впрочем, сообщается, что данные пока доступны не по всем странам. Однако на данный момент почти весь объем статистической информации уже обработан.

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