Экзамен ПДД в Украине по новым правилам может сдать только четверть

В Украине в ходе пилотного проекта по обеспечению прозрачности экзаменов ПДД на получение водительского удостоверения выяснили, что в новых условиях справляется только четверть учащихся.

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Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, география пилотного проекта расширяется. В сервисных центрах МВД в Киевской, Львовской, Одесской и Винницкой областей функционируют обновленные классы для приема экзаменов.

В частности, в аудиториях и экзаменационных автомобилях установлены камеры с широким углом обзора, ведется запись звука. Все сделано для обеспечения прозрачных и честных экзаменов.

В каждом из тестовых регионов каждый день принимают в среднем по 700 теоретических и практических экзаменов ПДД. Теперь, с 3 августа, к проекту присоединятся Сумская, Ровенская, Житомирская и Кировоградская области.

На данный момент, в регионах, где пилотный проект уже функционирует, только каждый четвертый ученик с первого раза успешно сдает экзамены. В МВД результатами проекта довольны.

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о проблемах, с которыми может столкнуться держатель временного водительского удостоверения в Украине. При определенных нарушениях за ограниченный срок с обменом документа возникнут проблемы.