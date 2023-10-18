Эксперты назвали самые удобные недорогие электрокары – помог неожиданный параметр
Специалисты определили самые удобные в повседневной эксплуатации электрокары с помощью неожиданного параметра. Многие подумают, что речь идет о запасе хода. Но все оказалось интереснее.
Современной проблемой электрокаров является не только ограниченная дальность хода, но и скорость зарядки. Чем быстрее это можно сделать, тем удобнее эксплуатировать машину каждый день. В Autocar назвали лучшие модели, а мы в OBOZ.UA выбрали из списка наиболее доступные EV.
Недорогие электромобили с самой быстрой зарядкой:
- Hyundai Ioniq 6 RWD Ultimate
- Polestar 2
- Volvo C40 Recharge Plus Single Motor
- BMW iX1 30 xLine
- Toyota BZ4X AWD Motion
- Tesla Model Y RWD
- Subaru Solterra AWD Touring
- BYD Atto 3
- Citroën e-C4X Shine
- Renault Megane E-Tech EV60 Techno
- Kia Soul Urban
- Abarth 500e Turismo.
Несмотря на то, что на рынке много уже даже недорогих электрокаров с поддержкой быстрой зарядки, автопроизводители часто используют эту возможность для подогрева продаж.
Быстрая зарядка – это здорово, но батарея намного быстрее деградирует и со временем теряет емкость, если использовать фаст чардж постоянно. Более того, в гарантийных обязательствах компания даже может отмечать, что поломки в случае постоянного использования быстрой зарядки владелец должен оплачивать самостоятельно.
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