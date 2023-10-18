Эксперты назвали самые удобные недорогие электрокары – помог неожиданный параметр

Специалисты определили самые удобные в повседневной эксплуатации электрокары с помощью неожиданного параметра. Многие подумают, что речь идет о запасе хода. Но все оказалось интереснее.

Современной проблемой электрокаров является не только ограниченная дальность хода, но и скорость зарядки. Чем быстрее это можно сделать, тем удобнее эксплуатировать машину каждый день. В Autocar назвали лучшие модели, а мы в OBOZ.UA выбрали из списка наиболее доступные EV.

Недорогие электромобили с самой быстрой зарядкой:

Hyundai Ioniq 6 RWD Ultimate Polestar 2 Volvo C40 Recharge Plus Single Motor BMW iX1 30 xLine Toyota BZ4X AWD Motion Tesla Model Y RWD Subaru Solterra AWD Touring BYD Atto 3 Citroën e-C4X Shine Renault Megane E-Tech EV60 Techno Kia Soul Urban Abarth 500e Turismo.

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Несмотря на то, что на рынке много уже даже недорогих электрокаров с поддержкой быстрой зарядки, автопроизводители часто используют эту возможность для подогрева продаж.

Быстрая зарядка – это здорово, но батарея намного быстрее деградирует и со временем теряет емкость, если использовать фаст чардж постоянно. Более того, в гарантийных обязательствах компания даже может отмечать, что поломки в случае постоянного использования быстрой зарядки владелец должен оплачивать самостоятельно.

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