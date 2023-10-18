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Эксперты назвали самые удобные недорогие электрокары – помог неожиданный параметр

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
357
Ioniq 6

Специалисты определили самые удобные в повседневной эксплуатации электрокары с помощью неожиданного параметра. Многие подумают, что речь идет о запасе хода. Но все оказалось интереснее.

Современной проблемой электрокаров является не только ограниченная дальность хода, но и скорость зарядки. Чем быстрее это можно сделать, тем удобнее эксплуатировать машину каждый день. В Autocar назвали лучшие модели, а мы в OBOZ.UA выбрали из списка наиболее доступные EV.

Недорогие электромобили с самой быстрой зарядкой:

  1. Hyundai Ioniq 6 RWD Ultimate
  2. Polestar 2
  3. Volvo C40 Recharge Plus Single Motor
  4. BMW iX1 30 xLine
  5. Toyota BZ4X AWD Motion
  6. Tesla Model Y RWD
  7. Subaru Solterra AWD Touring
  8. BYD Atto 3
  9. Citroën e-C4X Shine
  10. Renault Megane E-Tech EV60 Techno
  11. Kia Soul Urban
  12. Abarth 500e Turismo.
Subaru Solterra
Видео дня

Несмотря на то, что на рынке много уже даже недорогих электрокаров с поддержкой быстрой зарядки, автопроизводители часто используют эту возможность для подогрева продаж.

Быстрая зарядка – это здорово, но батарея намного быстрее деградирует и со временем теряет емкость, если использовать фаст чардж постоянно. Более того, в гарантийных обязательствах компания даже может отмечать, что поломки в случае постоянного использования быстрой зарядки владелец должен оплачивать самостоятельно.

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