Toyota готовит новый семейный электрокар дешевле Tesla. Фото

Toyota готовит новый крупный электрокар bZ5X с семиместным салоном. Семейный кроссовер по размерам будет сравним с Tesla Model X, но окажется дешевле.

Возможный дизайн новинки, основанный на утечках, подготовили в BestCarWeb. Несмотря на крупные размеры кузова, компания готовит большой кроссовер Toyota bZ5X с довольно приземистым и динамичным силуэтом.

Фактически, новинка станет электрической альтернативой Toyota Highlander. В основе используют платформу e-TNGA.

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Технических подробностей на данный момент нет. В линейке ожидаются варианты с одним и двумя электромоторами с приводом на два или все четыре колеса. Запас хода, в зависимости от модификации, может составить 400-500 км.

Автомобиль ожидается в 2025 году. У большого электромобиля Toyota bZ5X может появиться премиальный вариант под брендом Lexus.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, китайская компания Chery подготовила недорогой кроссовер для европейских покупателей.