Эксперты назвали лучшие недорогие авто с пробегом: топ-10 машин

Ford Fiesta

Городские автомобили всегда намного доступнее крупных моделей. Вдобавок на рынке машин с пробегом много еще более дешевых предложений. Эксперты выбрали 10 именно таких вариантов.

Эксперты WhatCar определили десятку очень доступных моделей, которые удовлетворят любого владельца набором положительных качеств. Но главное – это привлекательная цена, низкий расход топлива и надежность.

Лучшие б/у авто для города в 2026 году:

  1. Ford Fiesta;
  2. Skoda Fabia;
  3. Volkswagen Polo;
  4. Suzuki Swift;
  5. Renault Clio;
  6. Dacia Sandero;
  7. Honda Jazz;
  8. Mini;
  9. Seat Ibiza;
  10. Toyota Yaris.
Toyota Yaris

Рейтинг хорош еще и тем, что подборка получилась разнообразной. Даже учитывая то, что, на первый взгляд, автомобили подбирали по похожим параметрам. Есть более премиальные варианты (как Mini) и совсем уж простые машины (вроде Dacia).

OBOZ.UA уже рассказывал про новый вариант знаменитого бюджетника Opel.

