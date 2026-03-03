Эксперты назвали лучшие недорогие авто с пробегом: топ-10 машин
Городские автомобили всегда намного доступнее крупных моделей. Вдобавок на рынке машин с пробегом много еще более дешевых предложений. Эксперты выбрали 10 именно таких вариантов.
Эксперты WhatCar определили десятку очень доступных моделей, которые удовлетворят любого владельца набором положительных качеств. Но главное – это привлекательная цена, низкий расход топлива и надежность.
Лучшие б/у авто для города в 2026 году:
- Ford Fiesta;
- Skoda Fabia;
- Volkswagen Polo;
- Suzuki Swift;
- Renault Clio;
- Dacia Sandero;
- Honda Jazz;
- Mini;
- Seat Ibiza;
- Toyota Yaris.
Рейтинг хорош еще и тем, что подборка получилась разнообразной. Даже учитывая то, что, на первый взгляд, автомобили подбирали по похожим параметрам. Есть более премиальные варианты (как Mini) и совсем уж простые машины (вроде Dacia).
