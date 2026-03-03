Эксперты назвали лучшие недорогие авто с пробегом: топ-10 машин

Городские автомобили всегда намного доступнее крупных моделей. Вдобавок на рынке машин с пробегом много еще более дешевых предложений. Эксперты выбрали 10 именно таких вариантов.

Эксперты WhatCar определили десятку очень доступных моделей, которые удовлетворят любого владельца набором положительных качеств. Но главное – это привлекательная цена, низкий расход топлива и надежность.

Лучшие б/у авто для города в 2026 году:

Ford Fiesta; Skoda Fabia; Volkswagen Polo; Suzuki Swift; Renault Clio; Dacia Sandero; Honda Jazz; Mini; Seat Ibiza; Toyota Yaris.

Рейтинг хорош еще и тем, что подборка получилась разнообразной. Даже учитывая то, что, на первый взгляд, автомобили подбирали по похожим параметрам. Есть более премиальные варианты (как Mini) и совсем уж простые машины (вроде Dacia).

