Эксперты назвали автомобиль с наилучшей стоимостью при перепродаже

Когда вы выбираете новый автомобиль, остаточная стоимость машины на вторичном рынке – это точно не то, что приходит вам в голову в первую очередь. А зря! Ведь именно высокая цена при последующей перепродаже позволяет собрать солидный первоначальный взнос на следующую машину и ощутимо уменьшить ежемесячные платежи.

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Но какая модель лучше всего держит цену? Американская аналитическая компания Kelley Blue Book (KBB) составила рейтинг 2026 года, в котором перечислила автомобили, которые теряют в цене минимально. Как пишет издание Slash Gear, этот рейтинг возглавил пикап Toyota Tacoma. Кстати, издание J.D. Power дополнительно назвало его самым надёжным пикапом на рынке.

Это может удивить, ведь обычно лучшей ликвидностью славятся такие бестселлеры, как Honda Civic или Toyota Camry. Однако в 2026 году они даже не попали в общую первую десятку. По расчетам KBB, правильно ухоженная Toyota Tacoma сохраняет около 63% своей первоначальной стоимости. Это на 3 процентных пункта больше, чем у обладателя второго места – еще одного японского пикапа, Toyota Tundra 2026 года.

В целом модели этого производителя заняли первые четыре строчки в рейтинге KBB за 2026 год: третье и четвертое места заняли 4Runner и GR Supra. Далее за ними следуют внедорожник Mercedes-Benz G-класса, Toyota Sienna, Ford Maverick, Chevrolet Corvette, Porsche 911 и Ford Ranger. Кстати, даже модель, замыкающая этот топ-10, сохраняет при перепродаже более половины своей первоначальной цены (53,1%).

В результате Kelley Blue Book назвала Toyota лучшим брендом в целом по показателю остаточной стоимости, а ее дочерний бренд Lexus – абсолютным лидером в премиальном сегменте.

Хотя Honda и не вошла в общую десятку лучших и не завоевала титул лучшего бренда, у нее все равно отличные показатели. Например, кроссоверы HR-V и CR-V отличились в категории внедорожников. Модель Civic 2026 года с результатом 52,5% сохранения цены также вошла в список лучших легковых автомобилей. Среди электрифицированных автомобилей первое место заняла Toyota Prius 2026 года (53,1%), а за ней в рейтинге расположились Tesla Model 3, Porsche Taycan и модели R1S и R1T от Rivian.

Что касается источника данных Kelley Blue Book, то их рейтинг был сформирован на основе официального справочника по расчету остаточной стоимости (Official Residual Value Guide). В нем используются аналитические данные по миллионам реальных сделок на автомобильном рынке. Итоговая остаточная стоимость выражается в процентах от первоначальной рекомендованной цены производителя.

Ранее OBOZ.UA публиковал рейтинг самых экономичных автомобилей 2026 года.

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